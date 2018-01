Šestnáctiletý talent Pytlík poprvé za Vítkovice. Zápisné? Asi si budu muset půjčit, říká

Panika českých fanoušků, co bude s českým hokejem až ukončí kariéru legendární Jaromír Jágr, může nejspíš skončit. Na scéně se objevil další hokejový Jaromír. Nehraje za Kladno, ale extraligu už okusil - v šestnácti letech nastoupil Jaromír Pytlík za Vítkovice.

Původně přitom trenéři Vítkovic napsali talentovaného Jaromíra Pytlíka na soupisku proti Olomouci (5:2) především proto, aby si přivoněl k extraligovém hokeji. Jenže zranění spoluhráče vydatně urychlilo nasazení mladého útočníka do hry.

Poprvé naskočil na extraligový led v 8. minutě, kdy si Patrik Zdráhal odskočil přebrousit brusle. A hned při prvním střídání si připsal i premiérovou střelu. „Skákalo to tam před gólmanem, tak jsem to chtěl dorazit. Ale chytil mi to," líčil Pytlík.

Natrvalo se pak do sestavy dostal na začátku druhé třetiny, kdy po nárazu olomouckého Jana Knotka odstoupil David Květoň. „Byl jsem překvapený, že jsem se vůbec dostal na led. Pak se ale zranil jeden hráč (Květoň), tak jsem tam šel. Je to fakt rozdíl, o hodně rychlejší, hraje se více do těla, více lidí na tribunách, lepší atmosféra," svěřoval se útočník, kterého Vítkovice před nedávnem získaly z druholigového Žďáru nad Sázavou, kde ve 13 utkáních této sezóny nasbíral 15 bodů za 8 gólů a 7 přihrávek.

„Je to především příslib do budoucnosti. Jaromír je velice talentovaný, je jedním z nejlepších hráčů ročníku 2001 v Česku. Usilovala o něj řada nejlepších českých extraligových klubů, o to větší radost máme, že si vybral právě naši vítkovickou organizaci," upozornil generální manažer a kouč Vítkovic Jakub Petr.

Na zápisné si bude muset půjčit

První start znamená i zápisné, kterému se mladík s košíkem zřejmě nevyhne. „Něco tam bude. Asi si budu muset půjčit," přemítal Pytlík, který už sice trénuje s Vítkovicemi, stále ale hraje druhou ligu ve Žďáru. „Jsem moc rád, že jsem si mohl extraligu zahrát. Byl to skvělý zápas, až na první třetinu, která nám nevyšla, ale pak už to bylo dobré a fanoušci byli skvělí," liboval si Pytlík.

Vítkovice si proti Olomouci připsaly osmou výhru z posledních devíti domácích utkání. Soupeře zlomily ve druhé třetině, ve které využily dvě přesilovky. „Dali jsme do hry více emocí, začali dohrávat souboje a bylo to úplně jiné. Bylo tam pár střetů, diváci se zlobili na sudí, a to nás nakoplo," popisoval vítkovický obránce Marek Hrbas, který jako první překonal olomouckého brankáře Konráda.

Slovenskému gólmanovi se první zápas po své olympijské nominaci nepovedl a po pěti gólech do třetí části nenastoupil. „Dobře jsme se před něj tlačili a přidal na střelbě. Hlavně v přesilových hrách. Oli (Olesz) tam odváděl skvělou práci a šlo jenom o to tam ten puk dostat," popisoval Hrbas.