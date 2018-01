Adamskému chybí ke dvoustovce jen dvě trefy. Snad to letos stihnu, směje se třinecký útočník

Dvěma góly do sítě Jihlavy (4:1) v první třetině zařídil útočník Martin Adamský rozhodující náskok Třince v utkání 42. kola hokejové extraligy. Zároveň se na dva zásahy přiblížil k hranici dvou set extraligových branek. „Snad to stihnu ještě letos,“ smál se 36letý útočník, jenž v této sezóně vstřelil doposud deset gólů.

Proti Jihlavě jste měli skvělý začátek, stejně jako v pátek v Plzni. Rozhodl ten druhý gól, který jste přidal téměř vzápětí?

V Plzni jsme měli trochu smůlu, mohli jsme tam dát fůru gólů, ale nakonec jsme prohráli 1:2. Dnes bylo dobře, že jsme dali ty dva góly velmi rychle za sebou. To asi soupeře zlomilo. Každému týmu se hraje dobře, když vede o nějaký ten gól. Opadne ten stres z toho, že musíte vyhrát. První třetina dneska rozhodla, protože ze stavu 0:3 se zápas těžko otáčí.

První třetinu jste po jasném průběhu vyhráli 3:0, zbylé dvě ale byly diametrálně odlišné. Proč?

Po první přestávce jsme zůstali v kabině, vůbec jsme ve druhé třetině nebyli na hřišti, proto se dostávali do šancí a dali i gól. Můžeme být rádi, že k tomu jednomu nepřidali další. Ve třetí třetině to bylo už lepší, ale určitě to od nás nebyl dobrý výkon. Možná jsme odčinili tu Plzeň, ale musíme být rádi za tři body.

Šetřili jste se od druhé třtiny, když jste vedli o tři góly?

To bych asi neřekl, nějak to tak vyplynulo a byl to opravdu mizerný výkon.

S trochou nadsázky jste se dnes na góly moc nenadřel. Při prvním zapadlo za Voldena takové spíše nahození od mantinelu, druhou branku jste dával prakticky do prázdné branky. Nakonec jste si ale mohl připsat i hattrick.

Mohl, ale já jsem rád, že jsem vůbec nějaké góly dal. (smích)

Do dvou set gólů v extralize vám schází se dvakrát trefit. Na jak dlouho to odhadujete?

Kolik mi schází? Dva góly? Doufám, že to stihnu ještě letos. (smích)

V přestávce na úpravu ledu jste z kostky přál synovi Kryštofovi k osmým narozeninám. Vyžádal si vás?

Ne, ne. V pátek měl narozeniny, tak jsme mu udělali takové překvapení. On ale furt lítá po zimáku, tak ho musela manželka držet chvilku ve skyboxu, aby to vůbec stihl vidět. Jsem rád, že to vyšlo.

Kam se staví na ledě? Už má jasno, zda z něj bude útočník po tátovi?

Oni to nemají ještě dané, jsem hlavně rád, že hraje. Je to ještě v plenkách, ale doufám, že z něj bude alespoň z půlky takový hokejista, jako já.

Přál jste mu s Vláďou Rothem, je jeho oblíbencem?

Má rád jeho a ještě Rosťu Marosze, ale s ním to bohužel nešlo (Marosz hostuje v Pardubicích).