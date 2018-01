Jágr a extraliga? Směřuje to k tomu. Zájem by měly čtyři týmy, říká Špaček

Po jeho konci v Calgary v NHL jeho kroky směřují do mateřského prvoligového Kladna, přesto není vyloučené, že by se hokejový útočník Jaromír Jágr mohl v probíhající sezóně objevit i v extralize. A to v případě, že by brzy šestačtyřicetiletá legenda nedotáhla Rytíře do baráže o nejvyšší soutěž. Pak by formou střídavých startů Jágr mohl naskočit i do extraligového play off. „Asi to k tomu taky směřuje. Jsou čtyři týmy, které by ho chtěly a měly o něj zájem,“ říká Jaroslav Špaček, asistent trenéra Plzně. Právě lídr soutěže by mezi kvartet zájemců patřil.

Poslední zápas odehrál 31. prosince. Může se na něm dlouhá absence zápasové praxe podepsat?

Bude potřebovat čas. Nevíme, jak rozsáhlé jeho zranění bylo, nebo stále je. Sám jsem na to zvědavý. Pokud chce hrát baráž, musí do té doby odehrát patnáct zápasů. Má nejvyšší čas. Myslím ale, že s trenéry Kladna je domluvený na nějaké koncepci, jak bude jeho návrat probíhat. U starších hráčů ale není jednoduché se vrátit a naskočit do rozjetého vlaku. WSM ligu bych nepodceňoval, má dobrou kvalitu. Byla by ale Jardova výhoda, že by hrál za jeden ze čtyř top týmů soutěže. Pro Kladno je Jarda obrovská pomoc, nesmí být ale zraněný. Jakmile bude hrát napůl, to je špatný.

Svými kvalitami by ale českou druhou nejvyšší soutěž zvládnul, ne?

Nebude to mít jednoduché. Bude pod tlakem lidí, každý jeho zápas za Kladno bude vyprodaný. Hlavně se ale on sám musí cítit dobře. Všichni dobře víme, že když se Jarda dobře necítí a hraje se zraněním, není to on. Riskovat kariéru kvůli tomu, že chce Kladnu pomoct? Sám musí vědět, jak na tom je.

Vidíte reálně, že by si do 31. ledna, kdy končí přestupní termín, vyřídil i možnost střídavých startů v některém z extraligových klubů? A to pro případ, že by se s Kladnem nedostal do baráže, a pak by se mohl objevit v extraligovém play off?

Asi to k tomu taky směřuje. Nikdo samozřejmě neví, jaký (extraligový) tým si vybral nebo s kým je v kontaktu. Určitě se bude mlžit, manažeři extraligových klubů to nebudou chtít vytáhnout. Až časem by to mohli použít jako velký trumf. Znovu ale opakuju, hlavně se musí Jarda dát zdravotně do pořádku. Jestli je rozhodnutý pomoct Kladnu, bude pro to dělat všechno, a to ostatní se bude řešit až potom.

Martin Straka, generální manažer Plzně a zároveň její trenér, se nechal slyšet, že by Jágra rád získal...

Jsou čtyři (extraligové) týmy, které by ho chtěly a měly o něj zájem. S Martinem Strakou je Jarda velký kamarád, něco spolu prožili. Bylo by to v rovině vzájemné domluvy. Myslím si ale, že jsou i další týmy - Hradec Králové, Třinec, Brno - které mají ambice na zisk mistrovského titulu. Ten by pro Jardu, pokud bude zdravý, mohl být velké lákadlo. Do týmu by ho chtěl každý, záležet bude na Jardovi.

Ve prospěch Plzně by však hrála krátká vzdálenost z jeho domova...

Z výše zmíněných týmů je vzdálenost z Prahy, respektive Kladna do Plzně nejpřijatelnější, ale nespekuloval bych teď. Nechal bych to tak, že se Jarda vrací do Kladna.

A kdyby si nakonec pro střídavé starty v extralize vybral právě Plzeň?

Hlavně by to bylo o tom, aby si sedla kabina. Když do ní přijde takováto osobnost, taky to není jednouché. Naše kabina teď funguje fantasticky, kluci jako Mertl a Gulaš, kteří v létě přišli, velmi dobře zapadli a vytvořilo se krásné ovzduší. Bude právě na nich, aby fungovalo dál, pokud by situace (střídavé starty Jágra) nastala. Zásah do týmu by to totiž určitě byl. Každý, i Martin Straka, ví, že není úplně jednoduché s Jardou Jágrem hrát a najít mu vhodného centra. V Plzni máme určité hráčské vazby, které bychom chtěli udržet. Kdyby se Kladno do baráže nedostalo a Jarda teoreticky přišel k nám, naskočil by do rozjetého play off a stavět všechno okolo jednoho hráče...? Nebylo by to jednoduché, ani optimální, kdyby třeba začátkem dubna přišel takový zásah do týmu. Něco jiného by bylo, kdyby teď řekl, že na Kladno nepůjde a šel by trénovat rovnou s extraligovým týmem. Během olympijské přestávky v extralize by měl tři týdny na to, aby se dal dohromady. Ale jeho priorita je podle mě pomoct Kladnu.

Nakolik za Jágrovu dosud nevydařenou sezónu může to, že s Calgary neabsolvoval přípravný kemp a k mužstvu se připojil až v rozehrané soutěži?

Hlavně si myslím, že problém byl v tom, že po minulé sezóně nedostal novou nabídku od Floridy, se kterou podle mě počítal. Připravoval se na to, místo toho přišlo zklamání a nevěděl, co se bude dít.

A onen vynechaný přípravný kemp?

Zase tolik to jeho sezónu neovlivnilo, samozřejmě ale nikdy není jednouché přijít do týmu, který už je rozjetý. Najednou přijede taková ikona, která poblázní celé Calgary. Jarda bohužel neměl moc času na přípravu s týmem, z čehož plynul pomalejší rozjezd a pak ho zastavila zranění.

Hraje Jágrův návrat do Evropy nějakou roli pro národní tým, jehož jste asistentem trenéra, v souvislosti s olympiádou? Pakliže by byl zdravotně fit, uvažovali byste o něm, kdyby došlo ke zranění některého z útočníků ve vašem současném výběru pro Pchjongčchang?

Vždyť my aktuálně ani nevíme, jak je Jarda na tom, jestli trénuje, nebo ne. Nominace je daná, klukům věříme. Jestli za Kladno naskočí v zápase jen na jedno střídání kvůli tomu, aby si odškrtnul start, těžko ho můžeme dávat do nominace pro olympijské hry.