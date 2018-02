Sparta, Brno, Kladno. A dost! Legendární hokejový kanonýr Ton ukončil kariéru

Ton zvažoval, že by ještě odešel hrát do zahraničí. "Měl jsem na výběr. Například Nice ve Francii, Alpská liga, Itálie, druhá německá liga. Nakonec zůstávám doma," řekl serveru VašeKLADNO.cz. "Nejsem na tom zdravotně tak dobře, abych s klidným svědomím podepsal kontrakt a po nějaké době oznámil, že to ze zdravotních důvodů nejde. To není seriózní. Takhle se nechovám," uvedl Ton, jehož kariéra je spojena hlavně se Spartou.

V pražském klubu působil v letech 2003 až 2014, kdy Spartu opustil jako nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec v klubové historii. Pak nastupoval necelé dvě sezóny za Kometu Brno, kde i vinou zdravotních potíží v březnu 2016 předčasně skončil. V další sezóně se snažil pomoct Kladnu k návratu do extraligy, ale marně.

O své nejbližší budoucnosti jasno nemá. "V tuhle chvíli nikde nic domluveného nemám. Chci jednou zúročit trenérské béčko, nebo můžu pracovat u mládeže a k tomu uplatnit licenci kondičního trenéra. V tomhle směru bych rád příští sezónu, třeba už od května, kdy začíná suchá příprava, působil u mladých hráčů v kladenském klubu. Nechávám všechno otevřené. Vždyť jsem teprve včera skončil s hraním," řekl Ton, který má zkušenosti také z finské ligy, kde hrál za Espoo Blues, JYP Jyväskylä a Kärpät Oulu.