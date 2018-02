Liberec vyvěsil Nedvědovo číslo a legenda marně zadržovala slzy. Gratulovali i Ručinský s Průchou

Stalo se tak před úvodním vhazováním extraligové bitvy s pražskou Spartou, jejíž barvy liberecký patriot v minulosti rovněž hájil. „Při vyvěšení dresu mi hlavou v rychlosti proběhla celá moje kariéra. Uvědomil jsem si, že už je bohužel definitivní konec," posteskl si vynikající centr, který se při oficiálním dvacetiminutovém ceremoniálu dočkal bouřlivého aplausu vestoje. Když jeho jméno skandovaly vyprodané ochozy, velikán českého hokeje, držitel bronzu z mistrovství světa v roce 2012 a účastník minulé zimní olympiády v Soči marně zadržoval slzy. „Chtěl bych poděkovat celé liberecké organizaci za perfektní rozlučku. Bylo to nádherné a strašně si toho vážím," řekl.

Vedle prezidenta libereckých Bílých Tygrů Petra Syrovátka dorazila na led také Nedvědova rodina včetně otce i bratra a současného asistenta trenéra Sparty Jaroslava. Pogratulovat mu přišli také jeho kamarádi a někdejší výborní útočníci Martin Ručinský a Petr Průcha.

Šestačtyřicetiletý Petr Nedvěd, jenž má na kontě 982 zápasů v NHL a k tomu dalších 71 startů v play off, poté v připraveném a jímavém proslovu poděkoval rodině a libereckému klubu, v němž zůstává historicky nejdéle sloužícím kapitánem a drží rekord v produktivitě i počtu nasbíraných kanadských bodů v jedné sezóně (2011/2012). Neopomněl ani na fanoušky a poděkoval také Spartě, jejíž sportovní manažer Michal Broš mu předal památeční plaketu.

Pogratuloval i Renney

„Když jsem mluvil po sobotním zápase, tak to bylo pro mě takové jednodušší a spontánní. Chtěl jsem i během tohoto ceremoniálu mluvit z patra, ale pak jsem zase dostal strach, že bych na něco zapomněl, tak jsem si řeč radši napsal. Měl jsem problémy ze sebe dostat nějaké slovo, ale parádně jsem si to užil. Bohužel už začínám s jinou kapitolou, která nebude tak zajímavá, ale tak to prostě je," připomněl Nedvěd.

Na kostce si mohl spolu s diváky připomenout nejkrásnější okamžiky své kariéry. Na dálku mu poslal vzkaz i kanadský kouč Tom Renney, pod kterým v roce 1994 získal na olympiádě v Lillehammeru v dresu javorových listů stříbrnou medaili.

Kanada na přelomu devadesátých let poskytla Nedvědovi azyl a v roce 1993 získal její občanství. V aréně tak v závěru ceremoniálu zazněla z úst operního pěvce Tomáše Bartůňka vedle české hymny i ta kanadská. Jeho velký večer pak ještě uctili hráči Bílých Tygrů, když v zápase 47. kola otočili nepříznivé skóre a nakonec udolali Pražany 3:2 po samostatných nájezdech.

"V kariéře se mi splnilo skoro všechno. Když jsem vyrůstal a někdo by mi řekl, že budu mít takovou kariéru, těžko bych mu uvěřil. Snil jsem hrát v NHL, což se mi podařilo. Nastoupil jsem za český národní tým na olympiádě a mistrovství světa. Jediné, co se mi nepodařilo, bylo vyhrát Stanley Cup. Kariéru jsem měl ale dlouhou a bohatou. Díky všem, kteří se na ní podíleli," dodal.