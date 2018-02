HOKEJ ON-LINE: Liberec útočí na první šestku. Proti Jihlavě udeřil hned v úvodu

Tygři si pondělní výhrou upevnili pozici v první desítce, která zaručuje účast v předkole play off, nyní jsou devátí a na desátou Spartu mají čtyřbodový náskok. Před Libercem jsou o jeden bod odskočeny Pardubice a Olomouc. Dva body má náskok šestý Zlín, tato pozice zaručuje přímý postup do play off.

Jihlava je stále předposlední, na poslední Litvínov má k dobru tři body, na dvanáctou Mladou Boleslav ztrácí propastných jedenáct bodů.

V předchozích třech utkáních této sezóny nováček nejvyšší soutěže s mužstvem zpod Ještědu vždy prohrál.