Pozor, pálí beci! Liberec vyšvihli do play off góly od modré. Hodně to pilujeme, přiznává Šmíd

Když je prostor před brankou zahuštěný a zblízka to půjde stěží, musíme to zkoušet od modré čáry, naplánovali si Bílí Tygři taktiku pro veledůležitý dvojzápas s Duklou Jihlavou bojující o záchranu. Výsledek? Tým z Vysočiny sestřelili dvakrát během dvaceti čtyř hodin z dálky obránci.

„Byl to urputný boj o každý metr ledu, nic nám nedali zadarmo. Věděli jsme, že Jihlava hodně brání kolem brány a že obránci jsou pak volní. Připravovali jsme se na to, proto góly dávali obránci," vysvětlil bek Lukáš Derner.

V pondělí vstřelil rozhodující gól od modré z levé strany zkušený Ladislav Šmíd. O den později ho ranou zprava, ale znovu za plný počet bodů, okopíroval kapitán Martin Ševc.

„Nakonec se nám podařilo propálit dobře bránící tým hostí a být o ten jeden gól šťastnější," zhodnotil trenér domácích Filip Pešán. „Super, že Švícko dal na 2:1 od modrý. Za tři body jsme rádi," pochválil parťáka Derner. Aby nebyli, když je půltucet bodů urvaných s Jihlavou katapultoval až do elitní šestky. A už vědí, že minimálně předkolo play off jim nikdo nevezme.

Rozhodla produktivita, míní jihlavský trenér

I právě díky zaměření se na střelbu od modré. „Hodně to na trénincích pilujeme. Obránci týmů, které jsou nahoře v tabulce, střílí z dálky a dostávají puky do brány. Naši útočníci byli výborní v brankovišti a jejich gólman toho moc neviděl. Prostě jsem to zkusil a vyšlo to," radoval se Ladislav Šmíd, který rozsekl pondělní partii.

„Vyplynulo to ze hry. Každý z nás si plnil svou roli. Nedávali jsme Dukle moc prostoru, z čehož vyplynulo to, že se obránci mohli zapojit do útoku," dodal zkušený obránce.

„Tyhle střely jsme prostě nezblokovali. Stačí jim trefit bránu a puk tam padne... My se na to hrozně nadřeme. Také jsme měli střely, ale málokdy nám to tam proletí, protože oni mají na bloky šikovné hráče," pochválil partu kouče Filipa Pešána jihlavský útočník Josef Skořepa, jehož spoluhráči však zblokovali celkem patnáct pokusů!

„Oproti pondělí se sice náš výkon zlepšil, stále nás však tlačí zásadní problém. Tím je neproměňování šancí. Nevyužili jsme příležitosti, které jsme si vytvořili, naopak přišlo nahození na branku a domácí díky němu zvítězili 2:1. Tentokrát rozhodla produktivita," uzavřel jihlavský kouč Petr Vlk.