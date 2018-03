Bartovič zaplatí za první gól podle normálního sazebníku, prozradil vítkovický Olesz

Odčinit bezkrevný výkon z litvínovského ledu a udělat maximum pro posun na třetí místo extraligové tabulky. S takovým cílem půjdou hokejisté Vítkovic do závěrečného kola základní části extraligy proti Liberci. „Hlavně jsme rádi, že nemusíme hrát předkolo play off, které je nevyzpytatelné,“ řekl zkušený vítkovický útočník Rostislav Olesz k aktuálnímu postavení ostravského mužstva v rozhovoru pro Sport.cz.

Vraťme se ještě k prohře vašeho týmu 1:2 v prodloužení v Litvínově. Nebylo tam z vítkovické strany přece jen menší podcenění soupeře?

Nemyslím si, že by někdo z kluků utkání podcenil. Spíše šlo asi o otázku osobní připravenosti a zodpovědnosti. Mrzí mě předvedená hra. Nehráli jsme jako tým, jak jsme si řekli.

Chybělo vám několik hráčů. Projevilo se to na výkonu?

Je vždycky znát, když scházejí klíčoví a dobří hokejisté.

Jediný gól Vítkovic v Litvínově vstřelil Milan Bartovič. Byla to pro něj vůbec první branka ve vašem dresu po podzimním příchodu do Ostravy. Kolik tento sedmatřicetiletý útočník a nejstarší hráč mužstva zaplatí do klubové kasy?

Podle normálního sazebníku.

S čím jdete do zápasu s Libercem?

Nebudeme se bavit o tom, že kdybychom vyhráli v Litvínově, měli bychom před nedělí třetí místo ve vlastníc rukách. O tom hokej není. Proti Liberci chceme vyhrát. Uvidíme, jak dopadnou nedělní výsledky, a na co to bude jednotlivým týmům stačit.

Jak si vážíte jistoty play off?

Cílem každého celku je, aby se dostal do elitní šestky a mohl pošetřit síly přímo pro čtvrtfinále. Nám se to podařilo, a jsme rádi, že se nás netýká předkolo, které je nevyzpytatelné. Ale před sezónou nejde dopředu říci, že někdo má automaticky naději na play off. Proto si dosavadní bilance v extralize vážíme. Některé výkony nebyly ideální, z toho se musíme poučit. Je na to nejvyšší čas. Pohrdání s něčím v tuhle dobu, to prostě ne...