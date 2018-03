Nechtěl jsem ho zasáhnout a ani nezasáhl! bránil se Pešán. Disciplinárka mu ale neuvěřila

Pešán ani jeho zástupce se projednávání odporu disciplinárky ve složení Karel Holý, Tomáš Jelínek, Vladimír Macholda, Radim Tesařík a Libor Procházka osobně nezúčastnili. Čtyřicetiletý kouč nicméně ve svém obhajobě uvedl, že si je vědom toho, že vhození láhve je disciplinárním přestupkem, nicméně však rozhodčího zasáhnout nechtěl a ani nezasáhl.

S tím se ale disciplinární komise neztotožnila. Naopak setrvala na stanovisku, že láhev zasáhla – poté, co trefila osobu na hráčské lavici a roztočila se – sudího Hanzlíka do pravé nohy, od níž se odrazila do středu hrací plochy.

„Bezděčnosti jednání nenasvědčuje ani úkrok, který trenér před jejím vhozením učinil. Při projednávání případu přihlédla disciplinární komise i k rozhodnutí valné hromady Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, na níž se kluby dne 8. února 2018 jednomyslně dohodly, že omezí případy nesportovního chování svých členů vůči rozhodčím a vyzvaly k jejich nekompromisnímu postihování," stojí v tiskovém prohlášení Českého svazu ledního hokeje.

Disciplinární komise proto Pešánův odpor zamítla a finanční pokutu ve výši 50 tisíc korun potvrdila.