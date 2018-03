Hrbas trpěl na trestné lavici. Výhra Brna byla i dárkem pro kapitána

Mistrovská Kometa začala cestu za obhajobou titulu v extraligovém play off vítězně, drama prvního čtvrtfinálového souboje na vítkovickém ledě rozhodli hosté využitou přesilovkou v prodloužení.

Byl to i v nastavení neúprosný boj o každý kousek ledu, vyloučení Marka Hrbase ale v 71. minutě trestal brněnský Marcel Haščák ranou z levého kruhu. „Ujížděl mi tam hráč, nezbývalo než ho zaháknout. Z trestné lavice se na to pak koukalo hodně špatně. Brno má ale výborné přesilovky, umí si to tam hodit," litoval domácí obránce.

„Při hře pět na pět se v souboji takhle vyrovnaných týmů moc chyb nedělá. Rozhodují maličkosti, přesilovka byla skvěle nabídnutou šancí a já jen trefil puk, jak jsem měl," radoval se Haščák. „Všichni vědí, že Marcel má výbornou střelu a bohužel nás o tom přesvědčil," složil hold krajanovi slovenský obránce ve vítkovických službách Ivan Baranka.

Brněnští hráči brali první výhru v sérii i jako dárek pro svého kapitána Čermáka, který dnes oslavil 40. narozeniny. „Já bych Leošovi podle výkonu na ledě hádal tak o deset méně," usmíval se Haščák. „Dařilo se nám nepouštět vítkovické hráče do nebezpečného prostoru před brankou. Pro nás je ten první bod v sérii velkou psychickou vzpruhou i potvrzení toho, jak chceme hrát," dodal autor vítězné branky.

Pro Kometu přitom nezačalo utkání ideálně, už po 157 vteřinách inkasovala. Slobodovu ránu Čiliak vyrazil jen před Romana, jenž neměl problém se zakončením. Hosty to ale nesrazilo. „Brzy jsme ten obdržený gól rozjezdili, dokázali jsme hrát jednoduše a toho bychom se chtěli držet celou sérii," říkal Hynek Zohorna, jehož góly přinesly obrat skóre.

Vítkovice vrátil do hry až čtrnáct vteřin před koncem druhé třetiny Baranka v početní výhodě pět na tři. „Obě mužstva využila dvakrát přesilovku, i to je doklad toho, jak vyrovnaný ten souboj byl. Bohužel po tom brněnském gólu už byl konec," litoval vítkovický obránce. „Když tak zkušené mužstvo jako Kometa dostane v klíčové fázi přesilovku, už s tím umí naložit," přiznal domácí kouč Jakub Petr.

Zítra na sebe oba celky narazí ve Vítkovicích znovu. „Zase to bude o vyloučení a přesilovkách, těžko jeden tým soupeře přehraje. Nemyslím, že by první partie byla z naší strany vyloženě špatná, ale musíme se o ten chlup zlepšit. Tlačit se před brněnskou branku, určitě nedáme kůži lacino," burcoval Baranka.