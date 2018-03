Čtyři výhry v řadě jsou příjemné, kvituje boleslavský gólman Jan Růžička svoji formu

Jak si vážíte dosavadní bilance v extraligové soutěži?

Především si cením výsledků mužstva z poslední doby. Ale přiznávám, že mít takovou úspěšnost v roli gólmana je příjemné. Moc mě to těší. Je dobře, že jsme zmíněná utkání zvládli a zbavili jsme se strašáka případných obav z boje o záchranu a máme extraligovou jistotu i pro příští sezónu.

Mrzí vás, že se Mladá Boleslav nedostala ani do předkola play off?

Vyměnil bych už samotnou možnost zahrát si o play off za cokoliv. Je sice pravda, že jsme se relativně v klidu vyhnuli té proklaté baráži, jenže to je málo proti tomu, čeho jsme chtěli dosáhnout. Sezónu dohráváme ve skupině o umístění a jsme momentálně jedenáctí před dvanáctým Chomutovem.

Jak vidíte svou pozici v týmu?

Jsem rád, že jsem dostal šanci v extralize. Ale není to o jednotlivcích, nelze někoho vyzdvihovat nebo naopak přehlížet. Na střídačce a v sestavě nás je pětadvacet hráčů.

Jste spokojen s dosavadním herním vytížením?

Je to moje první extraligová sezóna a nevěděl jsem, co od ní mohu očekávat. Snažil jsem se poctivě makat na tréninku a nastoupil jsem do dvaadvaceti zápasů v nejvyšší soutěži. Na nováčka je to snad solidní bilance.

Kromě toho jste stihl i působení v první lize. Jak to šlo dohromady s Mladou Boleslaví?

Je mi jednadvacet let a potřeboval jsem chytat. Proto jsem vypomáhal při střídavém startu i v prvoligovému Slovanu Ústí nad Labem. Byl jsem tak v zápasovém tempu.

V Ústí nad Labem rozjížděl svoji kariéru i nynější reprezentační gólman Pavel Francouz. Z Ústí šel do Litvínova a s ním získal v roce 2015 mistrovský titul v extralize, následně zamířil do KHL. Stejně jako on nosíte na zádech číslo 33...

Tohle číslo mi přiděleno, brankáři taková mívají. Doufám, že mi dál přinese štěstí. Je to zajímavá symbióza, že taky působím v Ústí. Ale nic velkého bych v tom neviděl.