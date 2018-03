Hokejová Plzeň velebí Gulaše, pomohly i pohovory

Milan Gulaš z Plzně sice v tuhle chvíli diskutuje s rozhodčím. Indiáni si ale náramně lebedí, že se dal zdravotně na play off dohromady. Ve druhém čtvrtfinále play off vstřelil dva góly.

Gulaš nejprve půl minuty před koncem první třetiny po přihrávce Davida Stacha v přesilovce srovnal na 1:1, necelých pět minut před vypršením základní hrací doby přidal i vítěznou trefu.

„Hrát s Gulym nebo bez něj je obrovský rozdíl. Celou sezónu nás svými výkony táhl, nyní na to dokázal navázat. Víc jak měsíční pauza na něm vůbec není patrná," tvrdil Stach, který v čase 59:45 pečetil skóre gólem do prázdné branky a připsal si i dvě asistence a neproměněné trestné střílení za stavu 2:2.

Plzeň se však i ve druhém duelu proti Olomouci hodně nadřela. „Hráli jsme ale mnohem lépe než ve čtvrtek. Možná i proto, že zafungovaly individuální pohovory, které jsme po první prohře s některými hráči vedli. Nechci konkrétně jmenovat, ale dotyční se probudili a přebrali si v hlavě, že je potřeba přepnout na play off režim," soudil trenér Plzně Ladislav Čihák.

„K druhému zápasu jsme přistoupili zodpovědněji. Proti Olomouci se ale strašně těžko hraje, má perfektně propracovaný defenzivní systém a je nebezpečná v protiútocích," věděl Stach.

„V pěti brání střední pásmo a těžko na to hledáme recept. Ale musíme se naučit vyzrát i na jiné týmy než ty, které chtějí hrát hokej. Je třeba trpělivosti a co nejvíc zjednodušit přechod do útoku," nabádá obránce Západočechů Peter Čerešňák.

Olomouc až ve svém čtvrtém venkovním utkání letošního play off venku prohrála. „Mrzí to o to víc, že jsme padli až v samém závěru, navíc po vlastní chybě, kdy jsme puk zbytečně zatáhli do obranného pásma. Domů ale vezeme jednu výhru a teď už je zbytečné naříkat, že mohly být i dvě. Kluci bojovali, nemám jim co vytknout," řekl kouč Hanáků Zdeněk Venera.