Bál jsem se, že cenu zase nedostanu, smál se tříbodový Ondřej Kovařčík

V sedmém utkání čtvrtfinále proti Pardubicím nestačil útočníkovi Třince Ondřeji Kovařčíkovi k ceně pro nejlepšího hráče ani hattrick. Hned v dalším domácím zápase se o ni přihlásil znovu. A za gól a dvě asistence se dočkal. „Říkal jsem si, že už by to mohlo vyjít. Ale bál jsem se, že to dostane Milan Doudera za ty tři nahrávky," smál se po třetí výhře nad Hradcem Králové Ondřej Kovařčík.

Do utkání jste vlétli famózně a po šesti minutách to bylo 3:0. Nebylo to i pro vás šok?

My jsme moc chtěli utkání znovu dobře začít a povedlo se nám to dokonale. Dali jsme dva rychle góly a to se pak hraje mnohem lépe. Hradec začal být nervózní, dostal třetí branku a bylo jim asi jasné, že se jim bude utkání těžko obracet.

Vaše řada šla dvakrát na led a byly z toho dva góly. Šlo začít lépe?

To byl lauf. David Cienciala říkal, že dneska dáme gól, tak jsme hned dali první. David pak říkal, že dáme ještě jeden, tak jsme ho dali. A třetí dal sám. Neuvěřitelné!

V každém utkání série jste dali vedoucí gól do páté minuty. Jste na utkání lépe nachystaní?

Nevím, čím to je, ale pro nás je to jenom dobře. Před zápasem říkal, že když se nám to dvakrát povedlo v Hradci, tak by bylo skvělé tak začít i doma.

Konečně se prvního gólu v play off dočkal i váš brácha. Ulevilo se mu?

Byl moc rád, věřil, že dneska už to přijde a přišlo - ve třetí minutě. Jsem za něj hodně rád.

Vypadá to, že hrajete s bráchou Michalem poslepu.

Bylo to tak už odmalička, vždycky jsme si vyhověli. Je to hodně i tím, že spolu hrajeme strašně dlouho a víme, kde ten druhý je. To nám hru hodně usnadňuje.

Konečně jste se dočkal ceny pro nejlepšího hráče...

Říkal jsem si, že teď už by to konečně mohlo přijít. Ale Milan Doudera měl tři nahrávky, což je na obránce úctyhodné. Trochu jsem se bál, že cenu získá on.

Jaký to je pocit být hvězdou zápasu v play off?

Neberu to tak, že bych byl za hvězdu. Jsem rád, že jsme zápas zvládli a zítra máme šance se poprat o postup do finále. S tím jsme do utkání šli a jsem jenom rád, že jsme vyhráli.

Bude těžké sérii hned ukončit?

Asi na tom něco bude, když se říká, že poslední krok bývá vždycky nejtěžší. Ale když budeme hrát stejně jako dneska, tak věřím, že bychom to mohli zvládnout.

Zatím platilo v obou sériích, že kdo dal první gól, ten vyhrál. Bude ve čtvrtém utkání důležité znovu udeřit jako první?

Bude, ale i kdyby se nám to nepovedlo, tak se určitě nesložíme. Věříme si, že jsme schopni to otočit a vyhrát.