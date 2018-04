Pešán do NHL? Nemyslím si, že Rangers čekají na mladého českého trenéra, tvrdí

Zatímco staví tým Bílých Tygrů na novou sezónu, dolétla k němu zpráva, že figuruje v okruhu jmen, ze kterých by měli New York Rangers vybírat nového kouče. Trenéra a sportovního ředitele Liberce Filipa Pešána mezi možnými kandidáty zmínil zámořský hokejový komentátor Adam Herman.

„Co k tomu říci? Je to samozřejmě věc, které si cením. Dostat se do takového povědomí je super věc, ale nemyslím si, že existuje nějaká šance, abych v tuhle chvíli začal trénovat New York Rangers," reagoval střízlivě Filip Pešán pro Sport.cz na spekulace, že se ocitl mezi nástupci kouče Alaina Vigneaulta.

Telefonát z Manhattanu proto neočekává. „S lidmi z New Yorku jsem v kontaktu, ale myslím, že bych věděl asi jako první, kdybych měl nějakou nabídku dostat. A rozhodně si nemyslím, že New York Rangers čekají na mladého českého trenéra," dodal ambiciózní kouč, který v minulé sezóně vedl vedle liberecké hokejové organizace i českou reprezentaci do dvaceti let.

Už vloni v létě však k možnosti, že by nějaký klub NHL angažoval znovu po Ivanu Hlinkovi českého kouče, poznamenal spíš pesimisticky: „Myslím si, že týmy NHL nemají moc důvodů angažovat českého trenéra. Vyklidili jsme pozice na draftech, medailové pozice na světových akcích všech národních týmů, vyklízíme hlavní a nosné pozice v týmech NHL jako hráči. A za tím vším stojí z velké části i trenéři. Opravdu nevidím důvod, proč by nějaký tým NHL potřeboval českého kouče," řekl v srpnu loňského roku.

A přestože právě on patří k nejprogresivnějším českým trenérům, současné spekulace bere s velkou rezervou. Ostatně na konci března oznámil své setrvání na severu Čech i pro příští sezónu. „Kdyby mě zařadil český novinář mezi kandidáty na prezidenta, tak se tím pádem asi taky nestávám kandidátem na prezidenta," usmál se čtyřicetiletý hokejový expert, o něhož se dosud zajímaly především kluby z KHL.

Ale kdyby přeci jen dostal nabídku od NYR, troufal by si? „Teoreticky bych o tom začal přemýšlet, až kdyby nějaká nabídka přišla. Vidím to jako věc, která nemá moc procent na uskutečnění. Vůbec si tak teď nechci kalit myšlenky takovou hypotetickou nabídkou," pověděl.

Do slavné Madison Square Garden však přeci jen možná zamíří. Stejně jako vloni, kdy nahlédl poprvé pod pokličku na slavné hokejové adrese, když přijal pozvání klubu a zúčastnil se nováčkovského kempu, kdy asistoval hlavnímu kouči farmy. Zopakuje si angažmá? „Jsou věci, které se budou teprve řešit. Pozvánky na kempy ještě nepřišly, uvidím, jestli mi nabídnou místo v kempu opět," uzavřel trenér. Opět se však potvrdilo, že patří ke koučům s velkou perspektivou.