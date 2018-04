Karlovy Vary pětigólovou smrští smetly bezradný Litvínov

Karlovarští předvedli vedle bojovnosti i hokejové prvky. „Mužstvo prokázalo, že má silný charakter," podotkl trenér Martin Pešout. „Vstup do baráže jsme neměli ideální, ale postupně jsme nabrali herní rytmus. Výkonnost má stoupající tendenci, výhra v Litvínově je obrovskou vzpruhou," hodnotil kouč vítězů další tříbodový zisk.

„Zpočátku byla na našich hokejkách nervozita. Nedokázali jsme se dostat do tempa. Místo bouřky v kabině jsme se ale snažili hráče uklidnit a přesvědčit je, že umějí hrát. A že to zvládnou," prozradil asistent trenéra Tomáš Mariška, jak vedení týmu přistoupilo k nepříznivému průběhu zápasu. „Celkově jsme otočili vývoj na svou stranu. Byl to neskutečně obětavý a disciplinovaný výkon, díky němuž jsme dotáhli zápas do konce. Touha po vítězství převážila, klíčovou postavou byl brankář Závorka," kvitoval asistent vzepětí mužstva.

Gólman Tomáš Závorka oplýval jistotou i sebevědomím. Přitom chytal v baráži teprve podruhé. Trenéři se nebáli dát mu šanci zrovna na půdě soupeře, který nutně potřeboval zabrat. „Hráli jsme trpělivě a kluci v útoku prokázali velkou produktivitu. Tak hladký výsledek jsme nečekali. Někdy mi přálo i štěstí, vítězství je týmovou záležitostí," tvrdil gólman.

Ztratili Hunkese, nedali trestné střílení

Domácí přišli už po necelých dvou minutách o zraněného obránce Jiřího Hunkese po nárazu na mantinel, takže do hry se místo něj zapojil původně sedmý bek Lukáš Doudera. Mužem první třetiny se ale stal Jakub Černý díky vedoucímu gólu. Ale to bylo z litvínovské strany všechno. Další průběh už patřil Západočechům, když Závorka chytil Martinu Hanzlovi i trestné střílení. V litvínovské brance Petráska střídal za stavu 1:4 Kantor. A třetí část se prakticky jen dohrávala.

„Druhá třetina z naší strany byla tragická. Těžko si to vysvětlit," krčil rameny obránce David Šesták po dalším domácím propadáku Litvínova.

„Po vstřelené vedoucí brance jsme se uspokojili a pak přišel kolaps. Po takovém úderu z 1:0 na 1:5 se utkání těžko otáčí. Nezasloužili jsme si vyhrát," věděl trenér Jiří Šlégr, že Litvínov se ocitá v kritické situaci. A nyní jede navíc dvakrát na led soupeřů - v pátek do Kladna a v neděli do Jihlavy.