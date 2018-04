Kluci padli po nájezdech. Snad to teď vyjde proti Třinci nám, doufá obránce Komety Barinka

Je to váš sen?

Samozřejmě. Zvlášť když jsem českou extraligu ještě nikdy nevyhrál. Mám obrovskou motivaci. To stejné ale platí i pro kluky, kteří zažili titul v Brně už loni. Chceme ukázat, že jsme zase nejlepší.

Stihl jste si po vítězném semifinále s Plzní odpočnout?

Dostali jsme dva dny volna. V krásném počasí jsem si vyjel s dětmi na kolech a něco jsem udělal na zahradě. Dokonale jsem si vyčistil hlavu.

A poslední zápas druhé semifinálové dvojice mezi Třincem a Hradcem Králové jste sledoval?

Až závěr. Žádné speciální přání ohledně našeho finálového soupeře jsem neměl, tak jsem se u televize nenervoval. Vyšel na nás Třinec, takže se na něj teď dobře připravíme.

Jaký je to soupeř?

Poté, co zvládl v prodloužení klíčový semifinálový duel, bude zřejmě v pohodě. Má vyrovnané všechny formace. A samozřejmě i mě překvapilo, jak dobře si vede jejich čtvrtý útok v čele s Ciencialou. Nejen na něj si budeme muset dát velký pozor.

Váš nevlastní syn Marcel a synovec Filip, kteří s rakouským Salcburkem hrají českou extraligu staršího dorostu, mají už finále za sebou. Stihl jste ho sledovat?

Jen na dálku, protože jsme měli s Kometou trénink. Moc jsem držel klukům palce. S Budějovicemi padli smolně po nájezdech. Tak snad to teď vyjde proti Třinci nám. (úsměv).

Oba jsou vnuci vašeho tchána Aloise Hadamczika, který od nové sezóny převezme reprezentační osmnáctku. Voláte si během play off?

Ano, ale hokej zase tak moc neřešíme. To, že se vrátí k trénování, jsme ovšem pochopitelně probrali.

Kometa vyniká výtečnými vstupy do jednotlivých sérií na venkovních kluzištích. Zůstane tradice zachována i při víkendových duelech v Třinci?

Kéž by. Nerad bych to ale zakřikl. My se budeme zase držet naší hry, na tom nic měnit nehodláme. Určitě se nám to může znovu podařit.

Do Brna jste přestoupil na podzim ze Sparty, která o vás už nestála. Jak vnímáte její vyřazení už v předkole?

Byl jsem s několika bývalými spoluhráči v kontaktu. Kluci si to vyžrali až do dna.

A co říkáte tomu, že se museli sparťané donedávna dál scházet a povinně společně sledovat další zápasy play off?

To muselo být pro ně hodně nepříjemné. Taky bych to těžce skousával. Na druhou stranu jsou klubem placeni, a tak musí dělat, co vedení nařídí.