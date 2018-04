Titul obhájí Kometa, avizují bookmakeři. Důvěra sázkařů je drtivá

Devět z deseti sázkařů vám na dotaz, kdo vyhraje finále, odpoví bez váhání: Kometa Brno. Hokejisté z moravské metropole obhajují titul a jejich cesta za vítězstvím nápadně připomíná loňské suverénní tažení. Také kurz stanovený bookmakery Tipsportu není nikterak vysoký - 1,52:1. Devět z deseti sázkařů si na titul Komety vsadilo. Kdo by věřil, že moravské titulové derby vyhraje Třinec, může tipovat v kurzu 2,55:1.

„Takových sázkařů je zatím 10 % z těch, kteří v extraligovém finále vsadili na Oceláře," říká hokejový bookmaker kanceláře Miroslav Hora. „Výkony Komety v play off nedávají příliš prostoru pravděpodobnosti, že by pohár zvedli nad hlavu hokejisté Třince," počítá Hora.

Jak zdolat Kometu? Třinec, jako lepší tým po základní části, začíná dvakrát doma. Zde bude ležet klíč k finálovému úspěchu, pokud by Třinečtí oba zápasy zvládli. V play off ve Werk Areně padli jen jednou, jenže na druhou stranu Kometa v play off všechny zápasy venku vyhrála. „Venkovní bilance Komety musí strašit každého soupeře. Je to i psychologická výhoda. Sečteno podtrženo, kurzy na první zápas v Třinci jsme stanovili naprosto vyrovnané," komentuje šance obou finalistů Hora.

Kurzy na hokejového mistra: Tipsport a Chance Fortuna Brno 1,52:1 1,52:1 Třinec 2,55:1 2,54:1

Brňané v předešlých sériích pošetřili síly

Třinec, ačkoliv platí za jeden z nejbohatších a nejlépe organizovaných klubů soutěže, se před zkušeným a dobře vyladěným strojem z Brna, patrně bude muset sklonit. Sázkařů, kteří tipují, že právě Oceláři vyjdou ze série vítězně, je opravdu minimum.

„Brno prošlo oběma sériemi naprosto v pohodě, na hráčích je vidět obrovská zkušenost a klid, gólman Čiliak má navíc po nevýrazné základní části formu jako snad ještě nikdy. Třinec bude důstojný soupeř, trenér Varaďa dokázal mužstvo vyladit a díky začlenění kvalitních mladých hráčů i on disponuje čtyřmi vyrovnanými formacemi. Navzdory tomu ale nakonec bude slavit úspěch trpělivý takticky vyzrálý herní projev Komety. Pokud by se série protahovala na více utkání, mohou být rozhodujícím faktorem i síly, které Brňané v předešlých sériích pošetřili," říká Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Výhodu „výkopu" na domácím hřišti má Třinec, který v základní části skončil třetí, zatímco Brno páté. Při pohledu na kurzy nicméně utkání v podstatě nemá favorita. Na Oceláře je kurz 2,52:1, na remízu 3,9:1 a na Kometu 2,54:1. Síla brněnské fanouškovské základny se nicméně i v tomto případ projevuje na vkladech. Na výhru Brna je podáno 65% sázek, na remízu 20% a na domácí Třinec pouze 15% vkladů.

I mistr ve finále zaváhá

Podle bookmakerů společnosti Chance je velmi pravděpodobné, že žádný z finalistů nezůstane v sérii o mistrovský titul bez vyhraného zápasu. Jako nejpravděpodobnější pak vidí experti výhru Komety 4:2 na zápasy, hodnocenou kurzem 4,3:1. Na možnost, že by obhájce titulu slavil po vítězství 4:0 na utkání je vypsán kurz 8:1. "Že Třinec vyhraje alespoň jeden zápas ale podle našich bookies tutovka. Kurz je 1,04:1," říká tisková mluvčí Chance Markéta Světlíková.

Fanoušci i u Chance preferují variantu, že se hokejový titul bude slavit v Brně. A klidně i v poměru 4:0 na zápasy. Že by se podobný kousek povedl Ocelářům, to se sázkařům moc nezdá. „Zatím si na tuhle příležitost nabízenou v kurzu 20:1 vsadil jediný tipér, takže asi není moc pravděpodobná," odhaduje Světlíková.