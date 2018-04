Dejte jim bůra! skandovali brněnští fanoušci. A Kometa je poslechla

„Odehráli jsme nejlepší zápas v sérii, poučili jsme se ze středy, kdy jsme nepodali ideální výkon. Teď byl diametrálně odlišný, kluci měli výborný pohyb, nasazení a bojovnost. Do puntíku navíc plnili taktické pokyny," liboval si brněnský asistent trenéra Kamil Pokorný.

Co na tom, že Oceláři stejně jako v předešlých finálových utkáních svého soupeře znovu přestříleli a na brněnském ledě si opět vytvořili dost vyložených šancí. Kometa však ty své takřka strojově proměňovala.

Brno si ve finále vůbec poprvé dokázalo pomoct využitou přesilovkou, to když v prvním dějství za stavu 1:1 vrátil domácím vedení svým sedmým gólem v play off Hynek Zohorna.

Když pak navíc v polovině utkání pláchli při vlastním oslabení po úspěšném zblokování Rothovy střely Hynek Zohrona s přesně zakončujícím Kanaďanem Malletem, měla Kometa už dvoubrankový náskok.

„Tenhle moment přesně dokumentoval, že štěstí celý zápas stálo na straně Brna. Po Rothově střele se puk odrazí přesně tak, že Kometa může jít do přečíslení. Přitom z iks dalších střel by mířil do rohu," kroutil hlavou Roman Vlach, autor první trefy Třince, který musel lepit sestavu. Chyběli totiž zranění obránce Doudera a útočník Hrňa, místo nich poprvé v probíhajícím play off nastoupili bek Jank a útočník Rudovský zažívající premiéru v dresu Ocelářů. Ten přitom extraligu naposledy okusil před čtyřmi lety za Kladno a v této sezóně nastupoval výhradně za prvoligový Prostějov.

Oceláři sice ještě zásluhou Krajíčka snížili, když ale Vincour přidal ve 36. minutě čtvrtý gól, poroučel se gólman Hurbec na střídačku a poprvé od šestého čtvrtfinále se do branky dostal Hamerlík. „Šimon Hrubec to měl hodně obtížné, v podstatě si nesáhl na puk a čtyřikrát ho lovil z branky. Chtěli jsme mu trochu ulevit," vysvětloval svůj tah kouč Václav Varaďa.

Na větší odpor už se ale Třinec nevzmohl, nepomohla mu ani hra bez gólmana, ke které Varaďa poprvé sáhl už jedenáct a půl minuty před koncem základní hrací doby. Navíc v ní Dočekal přidal do prázdné branky pátý gól a vyslyšel tak fanoušky, kteří skandovali "Dejte jim bůra!"

„Kometa se zatáhla a už jsme to měli ohromně těžké. Vůbec se nám nedařilo dostat do útočného pásma, natož do šancí," věděl Varaďa.

„Budeme se snažit zakončit sérii už v neděli, když se to nepovede, máme v záloze další pokus v naší hale," ví útočník Brna Jan Hruška.

Jsme v obtížích, ale Brno potřebuje ještě jednu výhru. Pořád jsem přesvědčený, že série bude ještě dlouhá," věří Varaďa.