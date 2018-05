Další posila?! Sparta podepsala hráče, který celou sezónu promarodil

Hokejisté Sparty potvrdili další avizovanou posilu. Do pražského celku se ze zámoří jako volný hráč vrací Daniel Přibyl. Pětadvacetiletý centr podepsal roční kontrakt.

Přibyl se vrací do známého prostředí. Do Sparty přišel už v dorosteneckém věku z Písku a odehrál za ni sedm sezón. Před dvěma lety se rozhodl zkusit štěstí za mořem, jelikož byl v 6. kolem draftován Calgary. I vinou vleklých zdravotních potíží, se ale do NHL neprobojoval a hrál jen ve farmářském klubu (Stockton Heat) v AHL. Navíc kvůli přetrženému zkříženému vazu v koleni vynechal celou uplynulou sezónu.

„Pokud bude zdravotně v pořádku, může patřit k nejlepším hráčům extraligy, jako tomu bylo před jeho odchodem do zámoří. Takže v první řadě přejme Danovi pevné zdraví, zbytek přijde sám, o tom nemám pochybnosti," řekl sportovní manažer Pražanů Michal Broš.

S novou posilou mluvil už i kouč Uwe Krupp. „Zapůsobil na mě velmi dobře a věřím, že spolupráce s takovou osobností nás všechny může obohatit. Z toho, co říkal, chápu, že přinese do Sparty trochu jiný systém a styl," pravil Přibyl, který podepsal roční kontrakt.

„Těším se hlavně na to, až si zase zahraju s klukama, které znám, a v prostředí, které znám. Věřím, že se nám zase bude dařit tak, jako se nám dařilo v sezóně, kdy jsem odcházel," dodal písecký rodák.

Přibyl je druhým hráčem, který ze zámoří zamířil do Sparty. Tím prvním byl brankář Matěj Machovský. Ve hře je ještě návrat odchovance obránce Jana Košťálka.

„U Honzy Košťálka to vypadá velmi dobře a věřím, že jednání budou brzy dotažena k podpisu kontraktu," poznamenal Broš.