Obrovská posila pro Kometu! Získala útočníka s bohatými zkušenostmi z NHL, hrál i na MS

Dva týdny poté, co se si plácla s mistrem světa z roku 2010 Lukášem Kašparem, hlásí hokejová Kometa Brno další posilu do útoku. Do kádru úřadujícího extraligového šampióna přichází třicetiletý americký forvard Peter Mueller, který během své kariéry odehrál takřka 300 utkání ve slavné NHL.

„Zaujaly mě úspěchy, které Kometa v posledních letech získala. Brno zároveň hraje Ligu mistrů, která znamená skvělou možnost porovnat se s evropskou špičkou," říká pro oficiální stránky Komety Mueller, který uplynulý ročník strávil v EBEL v rakouském Salcburku, kde měl průměr více než bod na zápas.

„Měl jsem i nějaké další nabídky, ale postupně jsem se jimi přestal zabývat. Chtěl jsem hrát kvalitní soutěž a důležité je pro mě i to, jak se bude v novém působišti cítit moje rodina. Ve finále jsem řešil už jen Kometu," doplnil Mueller, který se k brněnskému týmu připojí v průběhu července.

Rodák z Bloomingtonu ve státě Minnesota strávil během své kariéry šest sezón v NHL, kde oblékal dresy Phoenixu, Colorada a Floridy. V soutěži odehrál dohromady 297 duelů s bilancí 63 branek a 97 asistencí.

V roce 2013 se přesunul do Evropy, dvě sezóny nastupoval za švýcarský Kloten, následně okusil i švédskou nejvyšší soutěž za Malmö a po roční anabázi v zámořské AHL za Providence zamířil do Salcburku. Nyní premiérově bude hrát i českou extraligu.

Zábranský: Hledali jsme produktivního praváka, střelce

„Jsem hrozně rád, že se podařilo dojednat Peterův příchod k nám. Dlouho jsem s ním mluvil, těší se k nám, o Kometě slyšel a ví, do čeho jde. Hrozně se těší na naše fanoušky. Hledali jsme na trhu produktivního praváka, střelce. Věřím tomu, že se Peter bude hodit i do našich přesilovek a určitě splní to, co od něj očekáváme," pochvaluje si novou akvizici majitel Komety a její hlavní kouč Libor Zábranský.

Mueller startoval i na dvou světových šampionátech. Americký dres oblékl na MS 2008 v Québecu a Halifaxu, o šest let později reprezentoval i na MS v Minsku. Na něm Američané podlehli ve čtvrtfinále České republice 3:4 a Mueller asistoval u všech branek svého týmu.

„Má obrovské zkušenosti z NHL, je to profík. Jsem rád, že máme v kádru dalšího kvalitního útočníka. Tím nechci říct, že i nadále nejsme aktivní na hráčském trhu ve snaze vylepšit kádr co nejlíp," dodal Zábranský.