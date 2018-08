Už za měsíc odstartuje nový ročník Kontinentální hokejové ligy a jeden z jejích tradičních účastníků řeší nečekaný, ale o to závěžnější problém. Avangard Omsk totiž velmi pravděpodobně nadobro přišel o svou domácí halu, jelikož letní rekonstrukce odhalila v konstrukci Areny Omsk obrovské nedostatky.

Podle portálu allhockey.ru mají být zjištění o stavu stadiónu natolik vážné, že finanční prostředky na odstranění nedostatků můžou dosáhnout takové výše, že bude rentabilnější arénu s kapacitou pro 10 300 diváků, která byla otevřena v roce 2007, zbourat a postavit na jejím místě zbrusu novou.

I kdyby se ale majitelé rozhodli pro rekonstrukci původního stánku, zabrala by jim pořádně dlouhý čas. Už teď je proto jasné, že Omsk bude muset začít nový ročník v azylu. Navíc se jeví jako velmi pravděpodobné, že klub, za který v minulosti nastupovali Jaromír Jágr, Pavel Patera, Jiří Šlégr, Roman Červenka a další čeští hokejisté, neodehraje v domácím prostředí ani jeden zápas v sezóně.

Vedení sibiřského klubu nastalou situaci průběžně řeší s vedením soutěže, kterému musí do 15. srpna nahlásit svůj přechodný domovský stánek.

Dvě alternativy

Aktuálně se v Rusku mluví o dvou možnostech řešení. Tou první je přesun ještě o více než tisíc kilometrů na východ do Krasnojarsku. Druhá možnost je Mytišči - město vzdálené dvacet kilometrů severovýchodně od Moskvy, kde ještě v sezóně 2014/15 hrál KHL Atlant, než kvůli finančním potížím zanikl.

Otázkou ale zůstává, jak by vedení soutěže na dočasný přesun do Mytišči zareagovalo. Omsk totiž náleží do Východní konference KHL, zatímco týmy z ruské metropole a její blízkosti hrají tu Západní...

V Omsku v současné době nepůsobí žádný český hokejista, brankář Dominik Furch se po třech letech v Avangardu přesunul po skončení uplynulého ročníku do Čerepovce.