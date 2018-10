S pouhými osmi body ze třinácti zápasů se krčí na samém dně Západní konference Kontinentální hokejové ligy a po bídném vstupu do soutěže se proto rozhodli pro posílení kádru. Vedení bratislavského Slovanu se na spolupráci domluvilo s třicetiletým útočníkem Chrisem Stewartem, který se ve středu měl poprvé hlásit v novém týmu. Jenže se jaksi nehlásil... Po Kanaďanovi, jenž posledních deset sezón nastupoval v NHL, není ani vidu ani slechu.

Kde je? To by v Bratislavě taky rádi věděli... Hokejista Chris Stewart do slovenské metropole zatím nedorazil.

Profimedia.cz