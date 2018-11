V Chabarovsku skončil i útočník Filippi, má namířeno do Liberce

Po brankáři Liboru Kašíkovi skončil předčasně v hokejovém klubu Amur Chabarovsk také útočník Tomáš Filippi. Třetí nejhorší tým KHL na svém webu uvedl, že obě strany se dohodly na ukončení spolupráce. Účastník mistrovství světa v roce 2016 by se měl vrátit do extraligového Liberce.

Filippi se stejně jako Kašík upsal Amuru letos na jaře. Šestadvacetiletý útočník předtím nastupoval téměř tři sezony za Magnitogorsk, s kterým předloni získal Gagarinův pohár.

V dresu Chabarovsku odehrál bývalý liberecký útočník jen deset z 26 utkání v tomto ročníku, zaznamenal v nich dva góly a dvě asistence. V hodnocení účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech má šest záporných bodů.

Rodák z Rychnova nad Kněžnou by se rád vrátil do Liberce. "Tomáš projevil přání vrátit se do Liberce, aktuálně o tom jednáme. Věřím, že to je pravděpodobná varianta," uvedl hráčův zástupce Robert Spálenka pro web hokej.cz.

Podle Spálenky byla ve hře i možnost, že by Filippi zamířil do Slovanu Bratislava, Minsku nebo Dynama Moskva. Hráč však preferuje návrat do Česka. Za mateřský klub hrál člen širšího reprezentačního kádru i v závěru minulé sezony poté, co ze zdravotních důvodů předčasně skončil v Magnitogorsku.

Z původně početné české kolonie v Amuru zůstávají obránci Michal Jordán, Jan Kolář a útočník Tomáš Zohorna.