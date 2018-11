Sekáč přispěl gólem k vítězství Kazaně

Šestadvacetiletý útočník Sekáč poslal Kazaň v první třetině do vedení 2:0 poté, co jeho zamýšlenou přihrávku na Justina Azeveda tečoval do vlastní branky Běreglazov. Domácí do přestávky z přesilovky snížili a ve druhé třetině v oslabení vyrovnal Kuljomin, v závěrečné části ale výhru Kazani zajistil Arťom Lukojanov.

Sekáč má nyní v KHL bilanci jedenáct gólů a 13 přihrávek a o jednu branku předstihl kanonýra Michala Řepíka ze Slovanu Bratislava.

Druhou porážku za sebou utrpěl i nejlepší tým soutěže Jekatěrinburg, který podlehl 1:3 Nižnímu Novgorodu.