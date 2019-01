Hanzl se na výhře hokejistů Spartaku Moskva podílel třemi body

Hanzl v úvodní minutě duelu doklepl puk do sítě po rychlém protiútoku, posléze se podílel i na třetím a šestém gólu Spartaku. Tři body v utkání si v KHL připsal poprvé. Moskevský tým bodoval potřetí za sebou a v tabulce Západní konference si upevnil postupové místo do play off.

Kontinentální hokejová liga: Dynamo Moskva - Čerepovec 1:2 v prodl. Jokerit Helsinky - Nižněkamsk 1:2 Spartak Moskva - Nižnij Novgorod 6:1 (R. Hanzl 1+2)