Zohorna dal v KHL dva góly, Langhamer vychytal první nulu

Český útočník Tomáš Zohorna dal v Kontinentální hokejové lize dva ze tří gólů Chabarovsku, který zvítězil nad Ufou 3:0. První čisté konto v soutěži vychytal Marek Langhamer, na nějž mířilo 22 střel hostujícího mužstva. Nejhorší celek Východní konference uspěl po sérii deseti porážek a povedlo se mu to proti týmu, který už má jistý postup do play off.