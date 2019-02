Slovan Bratislava už to ví: Do KHL bez peněz nelez. Slavný klub skončil poslední

Bratislavané jsou přitom nejstarším klubem celé nadnárodní soutěže, ale Slovan se přesvědčil, že z tradice se v KHL žít nedá. Slovenský klub začal přípravu na ročník 2018/2019 příliš pozdě, hráči přicházeli v průběhu soutěže, trenéři nemohli pracovat na souhře jednotlivých formací a negativní výsledek se dostavil.

Na začátku sezony Slovanu ještě pomáhal nový bodovací systém, který KHL zavedla po vzoru NHL a za vítězství v řádné hrací době, v prodloužení i v nájezdech se přidělovaly dva body místo dosavadních tří. Slovan docela držel krok a bodový odstup od soupeřů nebyl nijak propastný. Pak přišly dvě kruté prohry na nulu s moskevským CSKA a Petrohradem na „domácím" ledě ve Vídni (0:9 a 0:7) a už se to vezlo. Dvě utkání KHL ve Vídni přitom měla být reklamou na KHL, ale Slovan si v Rakousku udělal jen ostudu.

Pak následovala dlouhá série porážek a Slovan se postupně propadl na poslední místo v tabulce Západní konference a poté i celé KHL. V pátek ukončil bratislavský klub svou nejhorší sezonu v nadnárodní soutěži další prohrou v Soči 0:2. Hokejisté a trenéři už asi byli rádi, že sezona končí. Hráči totiž zase nedostávali peníze, klub dluží městu za pronájem stadionu téměř milion eur a KHL mu za to od poloviny sezony zakázala podepisovat nové hráče. Klub z hlavního města Slovenska tak dohrával sezonu jen s torzem mužstva.

Situace dospěla až do tragikomických rozměrů, když potrestaný český brankář Jakub Štěpánek nemohl nastoupit k posledním dvěma utkáním a brankářskou výstroj musel v Helsinkách (1:7) navléknout útočník Casey Bailey a v Soči (0:2) obránce David Boldižár. Oba kryli záda 18letému brankáři Michalu Vojvodovi.

Brankář Jakub Štěpánek.

Petr Horník, Právo

„Byla to velice špatná sezona. První dva měsíce jsme se celkem drželi, ale pak přišly ty dvě dlouhé negativní šnůry a sezonu jsme si sami pohřbili," konstatoval po posledním domácím utkání brankář Štěpánek.

Na otázku Sport.cz, co by se v klubu muselo změnit, aby mělo pokračování Slovanu v KHL smysl, český brankář řekl, že úplně všechno. „Musí se to zlepšit na všech úrovních," dodal.

Čerstvý mistr Slovenska vstoupil do KHL v ročníku 2012/2013 a po dobu svého působení v nadnárodní soutěži jen dvakrát postoupil do play off. „Tato soutěž je pro Slovan velmi těžká, protože ruské kluby mají v jednotlivých městech velmi silné sponzory. Slovan je víceméně outsider," upozornil bývalý hráč Slovanu a československý reprezentant Jozef Golonka.

Bývalého útočníka mrzí, že se nesplnily představy, že Slovan se stane zásobárnou slovenské hokejové reprezentace a odrazovým můstkem mladých Slováků do NHL.

Ze začátku byl přitom zájem o KHL v Bratislavě enormní a zápasy sledovalo pravidelně vyprodané hlediště. Jenže, který fanoušek vidí rád prohry svých oblíbenců? Když bylo porážek stále víc, počet příznivců v ochozech postupně dramaticky klesal.

Zatím není jasné, zda Slovan bude i v příštím roce hrát v KHL. A opět jsme u peněz. Pokud klub nesplatí dluhy, nenajde se silný sponzor, který by navýšil rozpočet, účast bratislavského klubu v nadnárodní soutěži je vážně ohrožena. V roce 2021 oslaví hokejový klub Slovan Bratislava sto let od založení a k blížícímu se výročí by si zasloužil sportovní úspěchy i plný stadion. V jaké soutěži to bude? To je zatím ve hvězdách.