Zůstane v Kontinentální hokejové lize i v příští sezoně, nebo ji po sedmi letech opustí a vrátí se do domácí extraligy? O budoucnosti bratislavského Slovanu má být jasno do konce března. Slovenský celek by v nadnárodní soutěži rád pokračoval, záležet ale bude na tom, jestli se sežene silného sponzora.