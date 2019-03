Spása pro hokejový Slovan? Vedení klubu údajně jedná s Kellnerem

Hokejový Slovan Bratislava bojuje o přežití. Historie se opakuje. Hráči letos znovu nedostávali výplaty a konec sezony se dohrával v krizovém režimu. Nejhorší tým současného ročníku KHL potřebuje finanční pomoc, aby urovnal dluhy. Klubu dokonce hrozí vypovězení smlouvy o pronájmu stadionu. Pro slovenské fanoušky nyní přece jen svitla naděje. Podle serveru Šport.sk má o klub zájem několik investorů. Jedním z nich by měl dokonce být i nejbohatší Čech Petr Kellner.

Hokejový Slovan má za sebou sezonu hrůzy. Dlužil výplaty, vedení soutěže mu zakázalo podepisovat nové hráče a kádr se rozpadl. Neměl kdo chytat, brankářskou výstroj musel dokonce oblékat útočník a všichni ve Slovanu si museli oddechnout, že pro ně letošní ročník KHL skončil.

Jako by se teď opakovala situace z předchozích let. Sezona je u konce a vedení jedná s bohatým investorem, který má klub oddlužit a zachránit. S informací přišla slovenská tisková agentura SITA. Zástupci Slovanu, který je na pokraji bankrotu, mají jednat s několika zájemci. Jedním z nich má být majitel PPF Petr Kellner.

Klub tíží i dluhy vůči městu

Mluvčí PPF informaci nepotvrdila, ale člen představenstva Slovanu Juraj Široký mladší na čtvrteční tiskové konferenci sdělil médiím, že vedení klubu situaci bezodkladně řeší. Ve středu měli být kluboví zástupci na jednání v Praze.

Vyplácení hráčských výplat ale není jediným trnem v patě slovenského zástupce v Kontinentální hokejové lize. Nové vedení bratislavské radnice totiž klubu vyhrožuje, že pokud neuhradí dluh městu, který má v současnosti dosahovat téměř jeden milion eur, neprodlouží hokejistům smlouvu a celek se bude stěhovat z arény Ondreje Nepely.

Jasno ohledně vstupu investora by mělo být nejpozději koncem března. Tou dobou by se s největší pravděpodobností mělo rozhodnout i o tom, jestli to příští rok „Belasí" znovu zkusí v KHL, nebo jestli se protentokrát spokojí se slovenskou extraligou.