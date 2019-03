Hokejisté Petrohradu otočili sérii se Spartakem a postoupili

Hokejisté Petrohradu vyřadili v play off KHL moskevský Spartak a postoupili do čtvrtfinále, třebaže do série vstoupili dvěma nečekanými domácími porážkami. Další čtyři zápasy ale favorizovaný celek SKA vyhrál, do dalšího kola ho posunulo vítězství 2:1 v Moskvě. U jediné branky Spartaku asistoval český útočník Robin Hanzl.