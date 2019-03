Bratři Kovářové by se mohli sejít v jednom dresu. Kdo má zájem?

Bratři Kovářové by se podle ruských médií mohli při dalším angažmá sejít v dresu hokejového Avangardu Omsk. S odkazem na své zdroje to uvedl server championat.com. Brankář Jakub se o víkendu rozloučil s Jekatěrinburgem, útočník Jan je do konce ročníku zavázaný extraligové Plzni.

Třicetiletý Jakub Kovář přišel do KHL v roce 2013. Pět ze šesti sezon strávil v Jekatěrinburgu, zbylou odchytal v Čerepovci. V tomto ročníku vytvořil rekord KHL s 38 výhrami za sezonu a pomohl Avtomobilistu k prvenství ve Východní konferenci.

V druhém kole play off však klub vypadl po porážce 1:4 na zápasy s Ufou. Majitel dvou bronzů z mistrovství světa 2011 a 2012 Kovář měl na pozici týmové jedničky z devíti utkání Gagarinova poháru průměr 1,92 obdrženého gólu na zápas a výbornou úspěšnost zákroků 92,7 procenta. Sám pak na svém instagramovém účtu oznámil, že v klubu pokračovat nebude. "Loučím se, ale Jekatěrinburg navždy zůstane v mém srdci," napsal gólman. V klubu má kontrakt do 30. dubna, je ale jasné, že bude v kariéře pokračovat jinde.

Hokejový gólman Jakub Kovář.

Ředitel klubu Oleg Gross reagoval na dotazy novinářů podrážděně. "Už mu skončila smlouva? " čertil se funkcionář s tím, že by rád gólmana udržel v klubu. "Musíte se zeptat jeho, proč píše takové věci," dodal. Při dotazu, jaké šance tedy dává možnému prodloužení spolupráce, však Gross nebyl konkrétní. "Bez komentáře," odvětil stroze. Kovář se vypracoval ve velkou oporu týmu a jeho ztráta by byla pro klub bolestná. Média ale spekulují, že by mohl toužit po nové sportovní výzvě.

A tou by mohlo být angažmá po boku bratra Jana. Média pak mají jasno o tom, že by si sourozenci mohli společné zahrát v dresu Omsku. "Rozloučil jsem se, protože mi skončila sezona. Ale zatím není jasné, kde budu pokračovat. Momentálně se jedná," nechal bez konkrétní odpovědi vše i samotný brankář. Podle ruských médií však povedou další kroky Jakuba Kováře právě do Avangardu, který má zájem i o jeho sourozence. Hráčův agent Vladimír Vůjtek mladší potvrdil, že je působení Jana Kováře v KHL ve hře.

Sraz hokejové reprezentace. Na snímku Jakub Kovář

Devětadvacetiletý Jan Kovář v úvodu sezony bojoval o NHL. Po pěti letech strávených v Magnitogorsku, kam zamířil v roce 2013 po zisku titulu s Plzní, uzavřel v červenci jako nedraftovaný volný hráč roční jednocestnou smlouvu na dva miliony dolarů s New York Islanders. Jenže v přípravě místo v kádru nezískal a klub s ním zrušil kontrakt.

Potom Kovář ještě usiloval o smlouvu na zkoušce na farmě Bostonu v Providence v AHL, kde ve 12 duelech nasbíral deset bodů za čtyři branky a šest asistencí. Účastník pěti mistrovství světa a únorových olympijských her v Pchjongčchangu trénoval i s prvním týmem Bruins, ale kýžený kontrakt nakonec neobdržel.

Zleva Jan Kovář z Plzně a hráči Olomouce Petr Strapáč a brankář Branislav Konrád v akci během druhého čtvrtfinále play off.

Do Plzně přišel ceněný centr zkraje prosince nejprve jen na měsíc, ale už o dva týdny později se obě strany dohodly na prodloužení spolupráce. V základní části nasbíral v 28 utkáních 33 bodů (7+26) a výrazně pomohl Milanu Gulašovi k vítězství v produktivitě i zisku střelecké koruny.

Na nejvyšší úrovni spolu v jednom týmu kromě reprezentace oba bratři zatím nepůsobili. Před odchodem do KHL byl Jakub oporou Českých Budějovic, zatímco Jan hrál za Plzeň a před šesti lety jí pomohl k prvnímu domácímu titulu. S Metallurgem vyhrál dvakrát Gagarinův pohár.