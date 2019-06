Nevím, na čem jsem, zoufá si posila Sparty, že přes půl roku neviděla výplatu

„Dluží mi víc než šest výplat. Dostal jsem zaplaceno za červenec, srpen, září a část za říjen. Od té doby už ale nic," uvedl pro sport.sk rodák z Liptovského Mikuláše, který reprezentoval Slovensko na letošním světovém šampionátu i loňských zimních olympijských hrách.

Slovan byl kvůli přetrvávajícím finančním problémům nucen ukončit své působení v Kontinentální lize a hodlá se vrátit do slovenské nejvyšší soutěže, kam už podal přihlášku. K jejímu schválení ale musí mimo jiné uhradit závazky vůči hráčům, které přiznává.

Slovenský reprezentant Matúš Sukeľ je posilou pražské Sparty.

Profimedia.cz

Jen městu bratislavský klub dluží za pronájem zimního stadionu Ondreje Nepely milion eur. Další statisíce pak „visí" některým hráčům, kteří za něj minulou sezonu nastupovali v KHL. Třeba kanadský brankář Barry Brust nedostal výplaty ve výši 200 tisíc eur, jeho krajan a útočník Jeff Taffe ještě o sto tisíc víc... Některým hráčům už došla trpělivost a na Slovan podali trestní oznámení...

„Nikdo (z klubu) nás zatím nekontaktoval a pořádně ani nevíme, na čem jsme. Máme vlastně jen ty samé informace jako celá veřejnost," kroutí hlavou Sukeľ, jenž byl na nedávno skončeném MS s pěti góly nejlepším střelcem Slovenska.

„Na jednu stranu mi je líto, že Slovan nebude hrát v KHL, ale když na to nemá finance a mělo by to pokračovat jako dosud, pak je dobře, že chce jít do slovenské extraligy. Zároveň věřím, že Slovan v co nejkratším čase vyrovná své závazky," dodává nová posila Sparty.

Na působení v pražském klubu už se těší. „Po skončení šampionátu jsem dostal od Sparty ještě pár dní volno. Potřebuju si na pár dní oddychnout, abych byl dobře připravený. Za pár dní už se ale budu hlásit v Praze a absolvuju aspoň krátkou letní přípravu na suchu," plánuje Sukeľ.