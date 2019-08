Vladivostok? Krásné vzpomínky, ale teď chci znovu pomoci Litvínovu, říká obránce Kubát

Po necelém roce se vrátil hokejový obránce Karel Kubát z ruského Vladivostoku do Litvínova. Vyzkoušel si Kontinentální hokejovou ligu a nyní se soustředí na to, aby se severočeským celkem úspěšně odstartoval do dalšího ročníku extraligy. „Chci týmu pomoci. V přípravě se ještě musíme zlepšit,“ říká Kubát v rozhovoru pro Sport.cz.

Jak budete vzpomínat na angažmá ve Vladivostoku?

Je to od nás hrozně daleko, ale Vladivostok beru jako krásné město, zůstanou mi v paměti nádherné dojmy. Po hokejové stránce jsou přední týmy KHL úplně někde jinde, ale pořád to pro mě byla obrovská zkušenost. V začátcích mi pomáhal Marek Hovorka, ale zažil jsem ho asi jenom měsíc, pak ho poslali pryč. Škoda, že tam nezůstal. Hodně mi pomohl i Vojta Polák, který v Rusku taky skončil. Pokud vím, tak nemá nic nového, možná trénuje s Karlovými Vary.

Jsou pro tamní region událostí souboje s Chabarovskem?

Ano. I když je mezi městy obrovská vzdálenost, vnímají to tam jako velké derby. Lidi hodně fandí, dostali jsme ale od Chabarovsku výprask asi 1:7. Naštěstí jsme spolu hráli i poslední zápas a vítězstvím jsme jim to vrátili (úsměv).

Pomýšlíte na případný návrat do Vladivostoku?

Chtěl bych se tam třeba vrátit, ale v Litvínově jsem podepsal dodatek ve smlouvě, že mě nemohou nikam pustit. Vzhledem k této klauzuli nemohu nikam odejít, nedá se nic dělat.

Jak se vám zamlouvá dosavadní příprava Litvínova?

Přípravu jsem tady zažil i loni, než jsem odešel do KHL. Nevím, jestli bude letos jiná. Zatím jsme odehráli už tři přípravné zápasy. Soupeři nás někdy přebruslovali. Musíme se hodně zlepšit (úsměv).

Kromě vás přišli do Litvínova další zkušení obránci Jánošík, Štich a Říha. Může tým spoléhat na kvalitní obranu?

Loni se tady vystřídalo asi patnáct beků. Potřebovali jsme obranu stabilizovat a věřím, že jsme udělali pevný základ. Máme už něco odehráno a klub snad může na nás stavět. Ale každý rok je to stejné, je třeba makat a trénovat v přípravě.

Co očekáváte od nové sezony?

Hodně kluků se vrátilo i z KHL a ze zahraničí do české extraligy. Bude to zajímavá a silná soutěž. Ambice se zpravidla shodují u většiny klubů. Tedy dostat se do play off a pak dojít co nejdál.