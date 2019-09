Kontinentální liga začala domácí prohrou CSKA, nepomohl ani Sekáč

CSKA se sice dostal do vedení brankou Maxima Šalunova z 12. minuty, ale pak už domácí hráči brankáře Avangardu Igora Bobkova nepřekonali. Na 1:2 otočil skóre v druhé třetině Maxim Čudinov a výhru hostů potvrdil střelou do prázdné branky Kanaďan Cody Franson.

Do Kontinentální ligy v létě zamířila řada českých hokejistů z NHL. Andrej Šustr se domluvil na spolupráci s Kunlunem, útočníci Tomáš Hyka s Lukášem Sedlákem odešli do Čeljabinsku, obránce Libor Šulák do Čerepovce a bek Jakub Jeřábek se vrátil do Podolsku. Omský rodák Dmitrij Jaškin bude hrát za moskevské Dynamo.

KHL: CSKA Moskva - Omsk 1:3