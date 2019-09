Specialista na bizarní góly! Takhle mistr světa nachytal gólmana šampionů

Na bizarní góly z vlastní obranné třetiny se pomalu stává specialistou. V minulé sezoně tímto způsobem nachytal v play off Kontinentální ligy gólmany soupeře hned dvakrát a stejný majstrštyk se ruskému obránci Avangardu Omsk Maximu Čudinovi povedl i v otevíracím utkání nové sezony proti úřadujícímu vítězi Gagarinova poháru CSKA Moskva.

Vybruslil si zpoza vlastní branky s kotoučem na holi a přemýšlel, kterého ze svých spoluhráčů by přesným pasem našel. Když se však žádný z nich nenabízel, rozhodl se opřít do puku a napálit ho na soupeřovu branku. Co na tom, že se zrovna nacházel ve vlastním obranném pásmu.

„Už jsem takhle pár gólů vstřelil, což mi dodalo na sebevědomí," vyprávěl devětadvacetiletý Čudinov, mistr světa z roku 2014 a dvojnásobný vítěz KHL s Petrohradem.

Nyní mu jeho dalekonosná rána vyšla znovu, neboť švédský gólman CSKA Lars Johansson k překvapení všech nestačil včas sklapnout betony k sobě. Čudinov tak ve 26. minutě utkání poslal Omsk do vedení 2:1 a jeho trefa se nakonec ukázala jako vítězná, když výhru Avangardu pečetil v 59. minutě gólem do prázdné branky Franson.

„Abych se přiznal, tak přesné tohle na tréninku nacvičuju," vysvětloval Čudinov. „Když už jsou kluci v šatně, já zůstávám na ledě a zkouším pálit z dálky na bránu. I když to někdy nevede ke gólu, puk se stejně může odrazit do rohu a naši útočníci ho můžou dojet a jsme tak v tlaku," řekl rodák z Čerepovce.

Takhle Čudinov skóroval letos v play off proti Astaně: