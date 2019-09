Drsné přiznání odvolaného kouče Jandače: Skončil jsem v nemocnici

Skončil v nemocnici, nyní bere antibiotika a dává se dohromady. Hokejový trenér Josef Jandač sice ještě po předčasném konci v Magnitogorsku, který vedl v Kontinentální lize, nenašel čas na rozhovor s českými médii, server championat.com už ale českého kouče vyzpovídal. Jandač popsal, co stalo po jeho konci v klubu, okomentoval i výroky svého nástupce, který se nechal slyšet, že Metallurg není dobře připravený. „Nevím, o čem Vorobjov mluví," vzkázal z Prahy do Ruska.

Nebyly to pro Jandače lehké chvíle. Když dostal v Magnitogorsku padáka, rozloučil se s týmem, ale následně onemocněl. „Skončil jsem v nemocnici. Bylo to pro mě těžké. Momentálně beru antibiotika," začal povídání Jandač. „Léků beru víc, jsem pod dohledem lékařů," dodal.

Přesto je rád, že se stihl s bývalými svěřenci z KHL rozloučit. „Ilja Vorobjov mi to dovolil. Šel jsem do šatny a popřál všem hodně štěstí. Řekl jsem klukům, že je třeba pokračovat v práci a potěšit dobrými výsledky fanoušky," prohlásil český kouč a zdůraznil, že s kapitánem Sergejem Mozjakinem neměl nejmenší problém. V Rusku se totiž psalo o tom, že komunikace mezi trenérem a hvězdou týmu vázla. „Naše vztahy jsou normální, nebyl tam žádný problém. Všechno, co se psalo, jsou výmysly."

Jandače naopak potěšilo, že jeho krajan a asistent Jiří Kalous zůstal ve funkci v roli asistenta. Nepřijde mu divné, že neskončil spolu s ním. „Určitě kvůli tomu nejsem naštvaný. Má smlouvu a dělá svou práci dobře. Nechte ho, ať odvede své služby pro Metallurg. Jsem rád, že Jiří zůstal v klubu. Přeji mu jen hodně štěstí," nechal se slyšet bývalý kouč české reprezentace.

Plně si přitom uvědomuje, že Magnitogorsk doplatil v úvodu sezony na množství zraněných hráčů. Ať už z období přípravy, nebo i na začátku soutěže. „To by prostě ovlivnilo každého. Nikdy jsme nebyli kompletní. Nechci naříkat, ale problémů bylo moc," konstatoval Jandač.

A co říká na slova svého nástupce o tom, že Magnitogorsk není na sezonu připraven? „Ve skutečnosti nevím, o čem Ilja Vorobjov mluvil, takže těžko můžu reagovat. Mohu jen říct, že nám pořád chybělo pět, šest hráčů. Těžko se pak trénuje a v důsledku toho jsme i prohrávali," konstatoval Jandač.

Když mu po porážce s Podolskem bylo oznámeno, že končí, přijal vše jako realitu. „Poděkoval jsem za šanci pracovat v tak skvělém klubu. Za to, že jsem dostal čas a důvěru trénovat v KHL. Opravdu se mi v lize líbilo. KHL je skvělá soutěž. Byla to pro mě nová zkušenost. Je to tvrdá, zajímavá liga," pochvaloval si Jandač. „Skvělí jsou i fanoušci. A i ti v Magnitogorsku jsou výborní."

Ohledně budoucnosti má prý Jandač jasno. Hlavně se chce dát zdravotně dohromady. „Potřebuji odpočívat. Všechno bylo hodně rychlé. Tři zápasy v KHL a pak byl konec. Všechno teď musím přehodnotit. Co bude dál, to se uvidí. Je těžké odhadovat, co přijde."