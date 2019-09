NHL nevyšla, reprezentační útočník se proto upsal Třinci

Plány reprezentačního útočníka byly po konci v Nižněkamsku jiné. Celé léto strávil 190 centimetrů vysoký forvard v zámoří a v kempu bývalého skvělého hokejisty Calgary, Toronta či Pittsburghu Garyho Robertse se připravoval na návrat do NHL, kde v minulosti v dresu Detroitu a Caroliny nastoupil ke 128 utkáním. Zámořské týmy nicméně nepřesvědčil a angažmá nenašel ani v KHL, kde v posledních dvou letech odehrál 104 zápasů.

„Doufal jsem, že by mi letos mohl vyjít kemp v NHL, ale nedostal jsem nabídku try outu, takže jsme s agentem začali řešit Evropu a Rusko. Chtěl jsem hlavně co nejdříve hrát, protože herní praxe je pro hokejistu nejdůležitější. Nechtěl jsem sedět na gauči a čekat, jestli se něco objeví anebo ne. Do toho přišla nabídka z Třince. Je to super tým, který na jaře vyhrál extraligu, má krásné zázemí a jsem opravdu rád, že jsem tady," líčí útočník, který v uplynulé sezoně absolvoval s národním týmem dva turnaje Euro Hockey Tour.

Hlásíme posilu! Novým členem našeho týmu je osmadvacetiletý útočník Andrej Nestrašil! ✍🏻 pic.twitter.com/rM6H1w2Utb — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) September 28, 2019

Poslední soutěžní duel odehrál Nestrašil před víc než půl rokem. „Andrej je v ideálním hokejovém věku, navíc je zdravě hladový, poté co mu nevyšla snaha dostat se zpátky do NHL. Má výborné fyzické parametry, a proto od něj očekáváme, že přinese i potřebný důraz do předbrankového prostoru," uvádí sportovní manažer Ocelářů Jan Peterek.

Andrej Nestrašil působil od roku 2008 v zahraničí, kde nastupoval nejprve tři sezony v nižší soutěži QMJHL. V roce 2009 si jej vybral v draftu do NHL ve 3. kole a jako celkové číslo 75 tým Detroit Red Wings, s jehož farmou z Grand Rapids hrající AHL vyhrál v sezoně 2012/2013 Calder Cup.

Pokud se objeví lepší nabídka, nebudeme mu bránit

Mezi Oceláři a Nestrašilem existuje příslib, že někdejší účastník dvou světových šampionátů do dvaceti let může odejít za určitých podmínek za lukrativnější nabídkou do zahraničí. „Andrej je na extraligu nadstandardní hráč a on i my se teď nacházíme v období, kdy si můžeme vzájemně pomoct. Proto jsme se také gentlemansky dohodli, že pokud by obdržel nabídku z kategorie, která se neodmítá, nebudeme mu bránit," dodává Peterek.

„Udělám vše proto, dokud tady budu, aby se týmu co nejvíc dařilo, udělali jsme co nejvíc bodů a byli co nejvýš v tabulce. Neřeším teď, co bude třeba za měsíc. A pokud bych zůstal v Česku, tak je pro mě Třinec top týmem," prozrazuje Nestrašil.