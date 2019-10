Nestrašil prvním gólem po návratu pojistil výhru Magnitogorsku

Útočník Andrej Nestrašil svým prvním gólem po návratu do Kontinentální hokejové ligy pečetil vítězství Magnitogorsku 3:0 nad Omskem. Osmadvacetiletý odchovanec pražské Slavie se střelecky prosadil v šestém utkání poté, co přišel do Metallurgu začátkem měsíce z Třince, za který odehrál jen dva zápasy.