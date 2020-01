Jeřábek byl vyhlášen nejlepším obráncem týdne v KHL

V pondělí Jeřábek při porážce od Jokeritu v Helsinkách 1:4 ještě nebodoval, ale v pátek pomohl k vítězství na ledě Spartaku Moskva 3:2 gólem a v neděli se při domácím vítězství 4:3 nad Vladivostokem trefil dvakrát. V této sezoně má na kontě ze 40 zápasů 22 bodů za devět branek a 13 asistencí. V produktivitě obránců je desátý.

Jeřábek se vrátil do Podolsku po dvou letech působení v zámoří, kde se snažil prosadit do NHL v dresech Montrealu, Washingtonu a St. Louis. Po působení na farmě v San Antoniu v AHL se rozhodl vrátit do KHL, kde po příchodu z Plzně strávil ročník 2016/17.

Za uplynulý týden byli oceněni také gólman Ivan Bočarov z Dynama Moskva a útočník Sergej Šumakov z Omsku. Mezi nováčky vyhrál anketu gólman Janis Voris z Dinama Riga.