Švýcarský zubař bez hokeje nezůstane! Nová funkce Fasela vás překvapí

S osmnáctiměsíčním předstihem oznámil, že v květnu 2020 po světovém šampionátu ve Švýcarsku skončí na postu prezidenta Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Nyní to vypadá, že za dva týdny sedmdesátník René Fasel už našel nový džob. A zůstane u hokeje. Podle ruských médií se má švýcarský zubař od nové sezony stát prezidentem Kontinentální hokejové ligy.

Šéfa IIHF vykonává od roku 1994, ve své funkci byl hned šestkrát znovuzvolen. Sedmého prodloužení mandátu se už ale Fasel nedočká, sám se totiž rozhodl po 26 letech skončit.

Ruské servery mají za hotovou věc, že od příští sezony Fasel zamíří do čela KHL. „Na tuto otázku zatím nedokážu dát přesnou odpověď. Nechtěl bych teď mluvit předčasně. Chtěl bych ale zůstat v hokejové rodině a pokračovat v rozvoji našeho sportu. KHL k tomu rozhodně přispívá. Můžu jen říct, že KHL je skvělá organizace," nepopřel Fasel v rozhovoru sport.business-gazeta.ru čerstvé informace.

Prezident IIHF René Fasel (vpravo) s šéfem Českého hokeje Tomášem Králem.

Vlastimil Vacek, Právo

Kontinentální ligu vedl od roku 2014 až do letošního ledna Dmitrij Černyšenko, který byl ale v minulých dnech jmenován jedním z místopředsedů ruské vlády. Do konce sezony jej v čele nadnárodní hokejové soutěže nahradí bývalý vynikající útočník sborné Alexej Morozov. Od příštího ročníku by pak měl začít úřadovat Fasel.

Ten v rodném Fribourgu působil mezi lety 1960 až 1972 jako hráč, v pouhých dvaadvaceti letech se ale rozhodl přesedlat na dráhu rozhodčího. Pískání se věnoval deset let, načež v roce 1982 začal sudím ve Švýcarsku šéfovat.

Hned o tři roky později už vládl celému švýcarskému hokeji, až pak přišel rok 1994, kdy v čele IIHF nahradil Günthera Sabetzkého. Fasel byl zároveň prvním představitelem ledního hokeje zvoleným v roce 1995 do Mezinárodního olympijského výboru, kde se výraznou měrou přičinil o nárůst prestiže hokeje.

Právě za Faselem jde dohoda s NHL o premiérovém startu hráčů z NHL na olympiádě v Naganu před dvaadvaceti lety, kterou senzačně ovládli čeští hokejisté.

Nástupce Fasela v čele IIHF bude určen na generálním kongresu v Petrohradě v září. Jedním z pěti kandidátů je i Petr Bříza.