Čeljabinsk - Kunlun 3:1 Hyka a Sedlák pomohli Čeljabinsku v KHL k ukončení série proher

Hyka otevřel v desáté minutě skóre a na dlouhou dobu to byl jediný zápis. Hosté dokázali vyrovnat až necelé čtyři minuty před koncem z přesilovky při Sedlákově vyloučení, český útočník ale po návratu z trestné lavice vše odčinil. Devatenáctým gólem v sezoně dostal po Hykově přihrávce Čeljabinsk opět do vedení a v poslední minutě domácí pečetili výhru gólem do prázdné branky.

S 34 body za 19 gólů a 15 asistencí je Sedlák i nadále nejproduktivnějším hráčem Čeljabinsku, druhý Hyka má na kontě 30 bodů za 15 branek a 15 asistencí. V kanadském bodování KHL je z Čechů před nimi už jen Dmitrij Jaškin (51).