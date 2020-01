Chabarovsk - CSKA 4:3 Dokonalá souhra, jen s jednou podstatnou chybičkou... Po operaci slepáku už Čech zase pálí

Na začátku týdne se vrátil do zápasového kolotoče po sedmitýdenní pauze způsobené zánětem slepého střeva, který mu lékaři zjistili během prosincového srazu národního týmu v Plzni a poslali ho na operaci. Teď už je ale český hokejový reprezentant Tomáš Zohorna zpátky! A v pátečním utkání Kontinentální ligy proti CSKA Moskva, svém třetím od návratu, se útočník Chabarovsku dočkal i gólu. Jednoho z nejsnazších v kariéře...

Dvaatřicetiletý Tomáš Zohorna, nejstarší z bratrské trojice hokejistů, na začátku druhé třetiny posílal puk před branku CSKA, kde ho za brankovou čáru doklepl ruský reprezentační obránce Bogdan Kiselevič.

Pěkná kombinace, chtělo by se říct... To by ale Kiselevič nesměl oblékat dres moskevského celku. Takhle si vstřelil vlastňák.

Gól byl pochopitelně připsán Tomáši Zohornovi, který tak dosáhl jubilejního desátého zásahu v sezoně. Amuru tím proti CSKA zajistil vedení 3:0 a navázal tak na své krajany, kteří se v zápase trefili před ním - ve 14. minutě otevřel skóre jeho bratr Hynek, o 77 vteřin později přidal druhou branku Michal Jordán.

Chabarovsk nakonec nejlepší tým aktuálního ročníku KHL zdolal 4:3, přesto je jeho postup do bojů o Gagarinův pohár nepravděpodobný. Na poslední postupovou příčku do play off ztrácí šest bodů.