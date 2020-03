Vedení KHL přerušilo po odstoupení Jokeritu a Nur-Sultanu na týden play off

Vedení Kontinentální hokejové ligy přerušilo po odstoupení Jokeritu a Nur-Sultanu na týden play off a bude vytvářet formát pro šest čtvrtfinalistů.

„Datum zahájení další části play off a podrobný formát budou stanoveny v blízké budoucnosti. Později budou oznámeny také informace ohledně mládežnické hokejové ligy," uvádí se ve zprávě tiskového oddělení KHL.

Vedení soutěže k netradičnímu kroku sáhlo 16. března poté, co odmítl Barys Nur-Sultan pokračovat v play off KHL a to kvůli hrozbě rozšíření koronaviru. Už dříve se podobně rozhodl finský Jokerit.

"V návaznosti na rozhodnutí prezidenta Kazachstánu o uzavření hranic od 15. března do 15. dubna a zákazu sportovních akcí nemůže Barys hostit zápasy play off KHL v Kazachstánu. Proto se rozhodl odstoupit z boje o Gagarinův pohár v sezoně 2019/20," uvedl klub v prohlášení na svém webu.

Barys před týdnem dovršil domácí výhrou 5:2 nad Magnitogorskem vítězství v sérii 1. kola 4:1 na zápasy. Tehdy se ještě hrálo před 10 910 diváky. V úterý měl druhý nejlepší tým Východní konference začít doma souboj s Novosibirskem.

Druhou dvojici semifinále Východní konference tvořily Kazaň s Ufou. V Západní konference po odstoupení Jokeritu přišel o soupeře Petrohrad a zbyla dvojice CSKA Moskva - Dynamo Moskva. V CSKA působí Jiří Sekáč a v Dynamu další český útočník Dmitrij Jaškin. Druhé kolo play off mělo začít už v úterý.

V pondělí oznámil moskevský starosta Sergej Sobjanin na webu nová omezení v souvislosti s pandemií Covid 19, která vylučují, aby se v Moskvě hrály hokejové zápasy.

Ministerstvo sportu Ruské federace se navíc 16. března rozhodlo zrušit všechny mezinárodní sportovní akce v zemi.