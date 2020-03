Jaškin přiznal obavy z koronaviru. Jeho trenér ale svými slovy šokoval

Kontinentální liga zůstává jednou z mála hokejových soutěžích, která kvůli pandemii koronaviru nebyla ukončena. A to ani poté, co v posledních dnech odstoupili před čtvrtfinále finský Jokerit Helsinky a kazašský Barys Nur-Sultan. Ani to ale nepřinutilo vedení ligy ročník zrušit; play off bylo jen na týden přerušeno a během pauzy se vymýšlí herní systém pro zbylých šest ruských klubů, jak by měly zabojovat o Gagarinův pohár.