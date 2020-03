Vedení hokejistů Kazaně vyzvalo KHL, aby ukončila sezonu

Hokejový klub Ak Bars Kazaň vyzval vedení Kontinentální ligy, aby kvůli pandemii koronaviru ukončilo sezonu bez udělení Gagarinova poháru. Vyřazovací část je zatím přerušena do 10. dubna, po odhlášení Jokeritu Helsinky a Barysu Nur-Sultan v ní včetně Kazaně zbylo šest klubů a funkcionáři vymýšlejí nový herní systém.

"Myslíme si, že nikdo nemá právo brát na sebe zodpovědnost za životy a zdraví jiných lidí," uvedl klub na svém webu a upozornil, že v současnosti nemohou hokejisté ani plnohodnotně trénovat.

Připomněl i nelehkou situaci svých zahraničních hráčů a trenérů. "Obrátili se na nás s prosbou, aby se mohli vrátit k rodinám a blízkým domů do Běloruska, Lotyšska, Kanady, Švédska a Finska. A my nemáme žádné morální právo jim v tom bránit," napsali kazaňští funkcionáři.

Podle nich by zisk mistrovského titulu, navíc před prázdnými tribunami, nemohl nikoho těšit. "Proto vyzýváme k ukončení sezony bez udělení Gagarinova poháru. To je jediné rozumné a správné řešení," uvedl klub, který naposledy vyhrál KHL předloni.

Prezident ligy Alexej Morozov připustil, že se ročník dohrát nemusí. "Když se situace nebude vyvíjet příznivě, tak se nám to nepodaří. Ale KHL zatím dělá vše pro to, aby se pokračovalo, pokud to neohrozí zdraví hráčů a fanoušků," řekl.