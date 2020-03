Kalous po dvou sezonách v Magnitogorsku skončil

Na střídačce Metallurgu by měl naopak zůstat Ilja Vorobjov, který v úvodu této sezony nahradil Josefa Jandače. Bývalý kouč české reprezentace byl odvolán už po třech zápasech. Právě Jandač si předloni Kalouse do Magnitogorsku přivedl. Magnitogorsk vypadl stejně jako loni v prvním kole play off.

Pětapadesátiletý Kalous v minulosti trénoval Spartu, Třinec a Liberec. Předtím byl asistentem Vladimíra Růžičky ve Slavii. Do KHL nakoukl už v pražském Lvu, kde dělal asistenta Václavu Sýkorovi.