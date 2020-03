Spokojený Hrubec: Kunlun? Je to severoamerický tým v Číně

"Jsem rád, že v této složité situaci jsme domluveni, mám práci na další rok a plat. Z hokejového hlediska jsem rád, že pokračuji v KHL a organizaci, jako je Kunlun, protože je to severoamerický tým v Rusku, respektive v Číně. Nemám si na co stěžovat, jsme tam spokojený," řekl Hrubec ČTK.

Účastník loňského mistrovství světa odešel do Kunlunu před rokem z Třince, kterému výrazně pomohl k zisku mistrovského titulu. A ve svém prvním zahraničním angažmá je spokojený.

"Ohromě mě posunulo trénování Američanů a Kanaďanů, jak k tomu přistupují. Ze začátku tam člověk musí podřadit, aby stíhal tempo. Když si na to poté zvyknete, tak zápasy jsou skoro jednodušší než tréninky," pousmál se Hrubec.

Pokračovat bude i konkurent Smith

I nadále by v klubu měl tvořit brankářskou dvojici s Američanem Jeremym Smithem. "Má podepsanou smlouvu i na další sezonu a žádné zprávy, že by neměl pokračovat, nemám. Když bude pokračovat, budu rád. Je to opravdu kvalitní gólman a jen konfrontace s nejlepšími vás posune dál. Uvidíme, jak to bude a jak nám případně rozloží zápasy," uvedl Hrubec, jenž stejně jako Smith odchytal v sezoně 32 utkání.

I proto chtěl český brankář v Kunlunu pokračovat. "Jednali jsme asi se čtyřmi týmy, ale nakonec to dopadlo takhle a rozhodl jsem se pro Čínu, i když to vypadá, že možná ani v Číně v příští sezoně sídlit nebudeme. A popravdě řečeno, kdybychom hráli někde v Rusku, byla by to výhra v jackpotu," poukázal rodák z Vimperka na možnost, že by Rudá Hvězda hrála domácí zápasy v jiné destinaci než Pekingu.

Kámenem úrazu byly přesilovky

Kunlun v sezoně dlouho bojoval o postup do play off KHL, nakonec ale skončil desátý v tabulce Východní konference. Čtyři body za osmým Nižněkamskem. "Víme, na čem zapracovat do další sezony, a tím jsou přesilovky. Měli jsme spoustu početních výhod, kterými jsme si na rozdíl od soupeřů nepomohli. To byl takový kámen úrazu," řekl Hrubec.

Čínskému klubu se navíc stala osudná série nezdarů v závěru základní části, kdy prohrál 16 z posledních 24 zápasů. "Je to škoda a mrzí mě to. Čtyřikrát nebo pětkrát jsme vedli 3:0, což je prakticky rozhodnutý zápas, ale my jsme to neudrželi a nedovedli utkání ani do prodloužení. Kdybychom to dokázali, máme pět bodů a jsme v play off. To je ale kdyby a na to já si moc nehraju. Konec jsme nezvládli," uznal Hrubec.

Hrubec i celý tým strávili závěr základní části mimo Peking, celosvětová pandemie koronaviru totiž začala v Číně. "Abych se přiznal, tak jaká je teď situace v Číně, moc nesleduji. Spíše to sleduje moje okolí. Stejné je to i u nás. Samozřejmě, že vím, že je karanténa, a dodržuji pravidla, která se vyhlásí. Aby mi ale doma jela celý den televize, to ne. Stačí ráno a večer zjistit, co je nového," přiznal Hrubec, který tráví čas s rodinou na jihu Čech.

V příštích dnech se ale zřejmě přesune na pár dní do Třince. "Uvidíme, jestli se pak vrátíme na jih nebo zůstaneme v Třinci," řekl Hrubec, jenž se po skončení klubové části sezony připravoval s ohledem na možný start na mistrovství světa s Českými Budějovicemi.

Teď už ale netrénuje. Šampionát ve Švýcarsku se prakticky jistě neuskuteční a bezpečnostní opatření tréninky značně komplikují. Navíc do začátku další sezony je daleko. "Zrovna teď mě ale brácha přemlouval, ať si s ním jdu zaběhat, že už je to pro něj doma náročné. Tak se asi půjdeme proběhnout, doma už je toho dost," pousmál se Hrubec.