Fantazie, český kapitán tým dotáhl skoro až k triumfu. Jen doteď nevím, proč přišel konec, říká

Šestatřicetiletý rodák z Pelhřimova byl v týmu během obou sezon, které pražský klub v soutěži odehrál, dokonce zastával roli kapitána. "Už je to nějaký ten pátek, ale já to mám uložené v hlavě jako nejkrásnější dobu za těch devět let, co jsem v KHL působil. Hlavně pak ten druhý rok ve Lvu, to byly nejhezčí chvíle, jaké jsem tam prožil, samozřejmě až na tu prohru v rozhodujícím sedmém utkání," řekl Novotný, který v minulé sezoně působil ve švýcarském klubu Ambri-Piotta.

Jeho tehdejší pražský tým mnohé zaskočil a vydobyl si respekt a uznání. Po třetím místě v Západní konferenci po základní části vyřadili Pražané jasně Záhřeb, poté Doněck i rozjetou Jaroslavl. "Být druhým rokem v KHL a hrát finále, to bylo něco... Je třeba ale také říct, že jsme měli vážně super partu: kluci z českýho, finskýho i švédskýho nároďáku, Justin Azevedo a další Kanaďani, na to také moc rád vzpomínám," uvedl Novotný.

Přiznal také, že s odstupem času ještě o něco víc zesílily pocity zklamání, že se Lvům nepodařilo vystoupat až na úplný vrchol. "Určitě to tak je. Člověk hraje těch více než šedesát zápasů, aby se do toho finále dostal, tak samozřejmě moc touží vyhrát, ale nedá se nic dělat, tak to prostě dopadlo a už to nelze změnit," konstatoval Novotný,

Přesto i po šesti letech zůstalo stříbro v KHL nejlepším výsledkem ostříleného centra na klubové úrovni. "Zažil jsem toho s hokejem docela dost, zkusil jsem si NHL, ale tak daleko jsem se s klubem nikdy nedostal. Většinou jsem jinak s mými kluby končil na začátku play off, i když s Buffalem jsme se v sezoně 2005/06 dostali do finále konference."

Úchvatnou a dramatickou finálovou bitvu rozhodl až sedmý zápas, v němž "Magnitka" využila domácí prostředí a vyhrála 7:4. Pražané ale v sérii vedli 1:0 a 2:1 na zápasy. Čtvrtý duel hráli navíc doma před vyprodaným hledištěm O2 areny a vedli v něm 2:1 a 3:2, ale prohráli 3:5.

"Je pravda, že tam to bylo hodně důležitý. To byla v té vyrovnané sérii naše velká šance. Být to tehdy 3:1 na zápasy, asi by to bylo jiné. Jenže to jsou všechno jenom spekulace a kdyby. Každopádně jsme si to moc užívali. I s ohledem na to, že první rok chodilo málo lidí, ale postupem času jsme se i my zlepšovali a přibývalo i lidí. No a pak ty zápasy ve vyprodané O2 areně, to byla paráda," připomněl Novotný.

Členy týmu tehdy hodně mrzelo, že už nedostali další příležitost k tomu, aby udělali i poslední krůček ke Gagarinovu poháru. "Finančně jsme byli skvěle podporovaní. A určitě jsme se sami divili tomu, že když jsme byli ve finále, tak vše najednou končí, ale asi to tak prostě mělo být. Slyšel jsem snad tři verze, proč k tomu došlo, ale která je pravdivá, těžko říct, to vědí jen ti, co v tom byli zainteresovaní," řekl Novotný.