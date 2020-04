Možná nás přestěhují do jiné země, říká brankář čínského Kunlunu Hrubec

Povedený premiérový rok v Kontinentální hokejové lize má za sebou brankář Šimon Hrubec. Po zisku titulu s Třincem odešel do čínského Kunlunu, s nímž zůstal o pouhé čtyři body před branami play off. Český reprezentant odchytal 32 utkání a skvělými čísly si vysloužil smlouvu o další rok. Návratu to země, kde propukla koronavirová pandemie, se neobává.

„Prodloužil jsem rád, zůstat v KHL pro mě bylo prioritou, protože ta soutěž je skvělá. Rychlost, chytrost, vyspělost hráčů je tam o level výš než v extralize. Ta liga mě ohromně baví," liboval si Hrubec, který měl původně dělat dvojku Američanovi Jeremy Smithovi.

Hrubec si ale věřil. „Měl jsem představu, že bychom se pravidelně střídali a Smithovi jsem se s ní hned na začátku přípravy svěřil. Koukal na mě dost podivně. Asi nevěřil, že to myslím vážně," smál se Hrubec, který s bývalým gólmanem Colorada odchytal shodně 32 zápasů.

„Myslím, že vůbec nevěděli, zda umím chytat. Po prvních třech zápasech za mnou přišli a říkali, že mají radost, že chytat umím. Měl jsem štěstí. Jak na trenéra brankářů, tak na hlavního kouče Curta Frasera, který je asi nejlepší trenér, pod kterým jsem hrál," svěřoval se.

Sraz týmu před nadcházející sezonou KHL má Kunlun naplánovaný na 27. července. „To je zatím to jediné, co s nějakou určitostí vím. Vše ostatní se bude odvíjet od aktuální situace. Je možné, že nám ani nedovolí hrát v Číně a přestěhujeme do jiné země," vykládal Hrubec.

„Výhody ale převažují. Kunlun je prakticky severoamerický tým, jsme jako jediní v KHL placeni v dolarech, který teď posílí o tři koruny, tak je to zase zajímavější," vtipkoval Hrubec.

Rouška není problém

Na život s rouškou už si s rodinou zvykli. Zakrytá ústa a nos měli diváci v Pekingu i na tribunách hokejové haly. „Už když jsme poprvé přiletěli do Číny, tak je tam lidé nosili. Při smogu ji měl skoro každý. Když už začaly prosakovat zprávy, že se něco děje, tak už je nosili opravdu všichni a měli ji i diváci na zápasech. Přiznávám ale, že to byl zvláštní pohled. I synovi jsme tenkrát roušku dali, takže tahle povinnost, kterou teď v Česku máme, pro nás není nic nového," přiznal 28letý hokejista, který roušku začlenil i do svého charitativního projektu Saves help, který pomáhá lidem v nouzi. „Každý, kdo nás podpoří nákupem v e-shopu, dostane roušku s naším logem zdarma," poukázal.

Šimon Hrubec.

Vlastimil Vacek, Právo

Rodák z jihočeského Vimperku aktuálně pobývá s manželkou Michaelou a dvouletým synem Adamem střídavě na jihu Čech a v okolí Třince. „Snažím se jim vrátit ten čas, co jsme spolu nebyli poté, co odjeli z Číny domů o měsíc dřív. Navštívili jsme rodiče, s malým vymýšlíme různé lumpárny. Po roce jsem otevřel garáž, kde mám zaparkovaného veterána Porsche 911 z roku 1983 a projel ho," popisoval Hrubec.

Legendární sporťák koupil Hrubec před dvěma lety, tři dny po narození prvorozeného syna. „Mám to vymyšlené tak, že až bude malému pětadvacet let, tak mu ho předám. Doté doby bych chtěl, abychom v něm spolu jezdili, opečovávali ho," přiblížil Hrubec. A proč v pětadvaceti letech? „Z prostého důvodu, že si myslím, že v osmnácti je ještě brzo. To by mohl skončit obratem na Bazoši," smál se Hrubec.