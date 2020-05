Razantní snížení platu se mu nepozdává. Zamíří český reprezentant do klubu, v němž váleli jeho krajani?

Přestože se slavným CSKA má platnou smlouvu i pro příští sezonu Kontinentální hokejové ligy, podle posledních zpráv z Ruska se nejeví jako pravděpodobné, že by český reprezentační útočník Jiří Sekáč setrval v moskevském klubu druhým rokem. To však neznamená, že sedmadvacetiletý kladenský odchovanec v soutěži nezůstane. Podle serveru sport24.ru má účastník předloňských zimních olympijských her v Pchjongčchangu namířeno do Omsku.